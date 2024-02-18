ND – вместо дипломатии Мюнхен способствует «безумию вооружения в крупном масштабе»

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Политики всё меньше говорят о дипломатии и всё больше — о необходимости наращивания вооружений. Этому «безумию» в крупном масштабе поддалась и Германия, пишет Neues Deutschland: к началу Мюнхенской конференции по безопасности Олаф Шольц позаботился о том, чтобы сделать акцент на развитии оборонной промышленности.



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За последние два года стало ясно: то, что сегодня звучит безумно, завтра будет всерьёз рассмотрено, а послезавтра осуществлено, пишет Neues Deutschland в связи с Мюнхенской конференцией по безопасности. Нынешнюю ситуацию издание характеризует как «безумие вооружения в крупном масштабе».

Если в прошлом году Олаф Шольц присутствовал на основании завода по производству чипов в Дрездене и железнодорожного завода в Котбусе, то на этой неделе он побывал в Нижней Саксонии, где будет построен крупный завод по производству гранат. Таким образом он подготовил почву для так называемой Конференции по безопасности. Можно предположить, что продукция нового завода будет продаваться и в зоны боевых действий — «светофорная» коалиция быстро отказалась от идеи не отправлять оружие в кризисные регионы, чтобы не разжигать конфликты.

Политики всё меньше и меньше говорят о дипломатии, ограничении или урегулировании конфликтов. Представитель ХДС Кизеветтер хочет перенести войну в Россию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет создать европейскую оборонную промышленность и лично позаботиться о ней во время своего второго срока полномочий. Немецкие политики хотят иметь комиссара ЕС по военным вопросам и войне, которого они элегантно называют комиссаром по обороне.

Эти планы не должны провалиться из-за денег: с 2015 года военные расходы Германии выросли почти вдвое — и это без учёта огромного специального фонда бундесвера.