Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевка освобождена

1. Авдеевка освобождена российскими войсками. В городе продолжаются зачистка, разминирование и фильтрация.

2. Остатки сил противника отошли к Ласточкино, откуда продолжили отступление к Орловке. Ласточкино в ближайшие дни перейдет под контроль ВС РФ.

3. О занятии города Путину доложил Шойгу. Путин поздравил с победой командующего ЦВО генерал-полковника Мордвичева, который в 2022-м году брал Мариуполь.

4. За последние сутки обороны противник потерял до 1500 убитыми и несколько сотен пленными. Также захвачено большое кол-во различного военного имущества.

5. Авдеевка была наиболее мощным укрепленным районом противника на Донбассе, бои за который продолжались почти 10 лет.

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