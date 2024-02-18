 

Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевка освобождена

18.02.2024, 13:45, Разное
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1. Авдеевка освобождена российскими войсками. В городе продолжаются зачистка, разминирование и фильтрация.
2. Остатки сил противника отошли к Ласточкино, откуда продолжили отступление к Орловке. Ласточкино в ближайшие дни перейдет под контроль ВС РФ.
3. О занятии города Путину доложил Шойгу. Путин поздравил с победой командующего ЦВО генерал-полковника Мордвичева, который в 2022-м году брал Мариуполь.
4. За последние сутки обороны противник потерял до 1500 убитыми и несколько сотен пленными. Также захвачено большое кол-во различного военного имущества.
5. Авдеевка была наиболее мощным укрепленным районом противника на Донбассе, бои за который продолжались почти 10 лет.

Источник: Colonel Cassad


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