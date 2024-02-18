 

Издателей художественной литературы обязали размещать на каждой странице предупреждение о вымышленном характере книги

18.02.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Госдума приняла
ряд поправок к закону «О защите прав потребителей», в которых установила более
строгие требования для издателей художественной литературы. Теперь на каждой
странице таких произведений должно появиться предупреждение о том, что события
и персонажи, описанные в книге, – вымышлены.

Предупреждение должно располагаться в верхней части или нижней страницы. Его требуется либо набрать кеглем вдвое крупнее, чем основной текст, либо выделить ярким красным цветом. Новые
требования пока распространяются только на книги, которые будут напечатаны
после вступления закона в силу, однако авторы законопроекта изучают возможность
обязать всех владельцев художественных книг промаркировать свою собственность
подобным способом перед продажей на вторичном рынке.

Парламентарии считают, что благодаря новым правилам покупатели
книг будут реже введены в заблуждение относительно реальности описываемых в них
событий.

«Человек, покупая
книгу, зачастую становится жертвой чудовищной дезинформации, – говорит один из авторов закона.
– Как пример: нам уже много лет говорят, что на улице такой-то в Лондоне живёт знаменитый сыщик.
Человек едет к нему на приём, а его там нет. Или, например, пишут, что путешественник во времени выиграл Курскую битву при помощи айфона. И тут же читатель идёт рыться в
архивах, искать доказательства. Может месяцы потратить и ничего не найти. Я и
сам попался на эту удочку, несколько раз пытаясь пройти через стену между двумя
платформами на вокзале, разбил лоб только».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / «Автостат»: самой продаваемой машиной в Москве стал Geely Coolray

18.02 / Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на ржавеющий после дождя пикап

18.02 / Мнение: Роботы умнеют. Сора научилась генерировать правдоподобное видео по запросу

18.02 / «Русские значительно умнее американцев» – эксклюзивное интервью Такера Карлсона для «Панорамы»

18.02 / arXiv: нейросеть BASE TTS генерирует речь с учетом 980 млн параметров

18.02 / Находящихся на Шри-Ланке россиян призвали вернуться на родину

18.02 / Секретным ядерным оружием, которое Россия разместила в космосе, оказалась польская бомбарда XVII века

18.02 / Techcrunch: создана автоматизированная система для укладки кирпичей

18.02 / Мнение: О панике пана Зеленского… Он с дуба рухнул такое заявлять?

18.02 / Мнение: О падении Авдеевки (вместо “Киев за три дня”) по мнению Запада… Трупами завалили?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика