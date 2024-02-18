Издателей художественной литературы обязали размещать на каждой странице предупреждение о вымышленном характере книги

Госдума приняла

ряд поправок к закону «О защите прав потребителей», в которых установила более

строгие требования для издателей художественной литературы. Теперь на каждой

странице таких произведений должно появиться предупреждение о том, что события

и персонажи, описанные в книге, – вымышлены.

Предупреждение должно располагаться в верхней части или нижней страницы. Его требуется либо набрать кеглем вдвое крупнее, чем основной текст, либо выделить ярким красным цветом. Новые

требования пока распространяются только на книги, которые будут напечатаны

после вступления закона в силу, однако авторы законопроекта изучают возможность

обязать всех владельцев художественных книг промаркировать свою собственность

подобным способом перед продажей на вторичном рынке.

Парламентарии считают, что благодаря новым правилам покупатели

книг будут реже введены в заблуждение относительно реальности описываемых в них

событий.

«Человек, покупая

книгу, зачастую становится жертвой чудовищной дезинформации, – говорит один из авторов закона.

– Как пример: нам уже много лет говорят, что на улице такой-то в Лондоне живёт знаменитый сыщик.

Человек едет к нему на приём, а его там нет. Или, например, пишут, что путешественник во времени выиграл Курскую битву при помощи айфона. И тут же читатель идёт рыться в

архивах, искать доказательства. Может месяцы потратить и ничего не найти. Я и

сам попался на эту удочку, несколько раз пытаясь пройти через стену между двумя

платформами на вокзале, разбил лоб только».

—