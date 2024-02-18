«Автостат»: самой продаваемой машиной в Москве стал Geely Coolray

В 2023 году компактный кроссовер Geely Coolray продолжил удерживать первенство среди всех новых легковых автомобилей в Москве, завоевав сердца московских автолюбителей. Данные компании “ППК” подтверждают, что в столице было продано 12400 единиц новых Geely Coolray.

Второе место в рейтинге самых популярных автомобилей Москвы занял кроссовер Haval Jolion, сумевший реализоваться в количестве 8737 штук за прошлый год. Незначительно отстаёт от него кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, нашедший своих поклонников среди 6139 покупателей. В топ-5 также попали отечественная Lada (9472 ед.) и китайский Exeed (8987 ед.).