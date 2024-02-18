 

Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на ржавеющий после дождя пикап

18.02.2024, 11:55, Разное
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Несмотря на недавний старт серийного производства Tesla Cybertruck, многие владельцы уже высказывают недовольство по поводу коррозии на своих новых машинах. Даже несмотря на то, что автомобиль изготовлен из нержавеющей стали, некоторые пользователи сообщают о появлении пятен ржавчины после обычных дождей.

Проблема впервые была поднята на форуме Cybertruckownersclub.com, где пользователь под псевдонимом Raxar отметил, что после всего двух дней под дождем его Cybertruck покрылся небольшими пятнами ржавчины. Эта история нашла отклик у других владельцев, которые также поделились аналогичными проблемами.

Удивительно, но в официальном руководстве пользователя Cybertruck указано, что даже кузовные панели из нержавеющей стали могут подвергаться коррозии при определенных условиях. Рекомендуется немедленно удалять с кузова вещества, которые могут способствовать коррозии, такие как жир, масло, птичий помет и другие.

Нержавеющая сталь, хотя обычно и устойчива к коррозии, может подвергаться ей в случае наличия царапин или сколов, которые могут повредить защитный слой оксида хрома. Действие морской воды или других агрессивных сред также ускоряет процесс коррозии.


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