«Русские значительно умнее американцев» – эксклюзивное интервью Такера Карлсона для «Панорамы»
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Было бы весьма глупо не освоить часть редакционного бюджета,
отправившись в Дубай, но формального повода взять деньги из кассы не было, но
тут произошёл счастливый случай – в Эмираты прилетел Карлсон, но не тот, что с
моторчиком, а американский журналист, взявший интервью у самого Владимира
Путина. Мы бы тоже хотели взять интервью у президента России, но коллектив «Панорамы» пока удостаивают только
чести посетить буфет Госдумы, поэтому в перерывах между пузогрейством и
шопингом пришлось брать интервью у Такера.
Панорама: Такер,
здравствуйте! Это ваше настоящее имя? Мы, как и вы, тоже только прилетели из Москвы и тоже убеждены,
что Нью-Йорк – не ровня нашей столице.
Такер Карлсон: Если бы
только Нью-Йорк! (возмущается) Ни
одного нормального города в Америке сегодня нет.
П: Думаете, Трамп
мог бы это исправить?
Т.К.: Трамп? Не
знаю, но Путин или Собянин могли бы.
П: Вы уже успели
и оценить работу Собянина?
Т.К.: Конечно, я
ведь был в метро, в прекрасном гипермаркете, очень хорошем, не Wallmart каком-нибудь,
и в Большом театре.
П: Справедливости
ради, Большой основали до рождения Собянина.
Т.К.: Знаю, мне
Путин всю историю Большого театра рассказал.
П: Вы не путаете?
В интервью этого не было.
Т.К: Мы после
интервью ещё общались очень увлекательно. Я узнал о Гагарине, Менделееве, о том
как русские построили ДнепроГЭС и ещё он рекомендовал мне посетить Геленджик.
П: Геленджик
определённо стоит посетить, все русские его очень любят, один знаменитый
музыкант (Сергей Шнуров – ред.) даже
песню ему посвятил.
Т.К.: Но это уже
летом, наверное, не раньше.
П: А в целом как
вам Россия? Насколько ваши личные впечатления отличаются от нарративов
американской пропаганды?
Т.К.:
Удивительно, как множество моих сограждан ей верят. Вот после моих наблюдений и
общения с людьми могу с уверенностью заявить, что русские значительно умнее
американцев. Даже если взять географию – то все знают и о Белом доме,
Ниагаре, Майами, а у нас даже не слышали о Кремле. Критическое
мышление у русских на более высоком уровне. Я вот рассказал на заправке, как
плохо живут американцы, но заправщик отказывался верить, хотя никогда у нас не
был.
П: А почему же
тогда россияне уезжают в Штаты?
Т.К.: В основном
это неудачники, всякого рода предатели или извращенцы. Демократы с нашей неудачной пародией на вашего легендарного Константина Черненко – они готовы принимать таких россиян десятилетиями, давать им гражданство, лишь бы те сочиняли какое-то дерьмо о России.
П: Но ведь
уезжают и учёные, в США их ценят.
Т.К.: Конечно,
ценят, ведь своих нет, поэтому приходится собирать второсортных со всего мира.
Наша система образования не в состоянии подготовить высококвалифицированные
кадры. Поэтому ваши учёные, эмигрировавшие в США, это игроки НХЛ, которых
перевели в низшую лигу. Понятно, что любой русский вуз выше уровнем, чем
американский. Я уже не говорю о школьниках.
П: Вы уже и со
школьниками пообщались?
Т.К.: Да, я
посетил одну из школ Москвы, которую, вероятно, назовут моим именем. Что я вам
скажу! Чистая школа: ни цветных, ни торчков, дети говорят на приличном
английском. Чтобы американские дети говорили на русском, да даже взрослые –
такое представить сложно.
П: Возможно, в
будущем…
Т.К: Вы правы, я
тоже на это надеюсь.
П: А о чём вы
говорили со школьниками?
Т.К.: Они меня
спрашивали о жизни в США, как поступить в американский вуз, нет ли возможности
их родителям оформить «гринкард», кому надо занести. Вот последнего вопроса я,
честно сказать, не понял. А ещё меня обыграла в шахматы маленькая девочка. У нас, наверное, эту игру скоро отменят или уже отменили.
П: Создаётся
впечатление, что в России вам нравится больше, чем в Штатах.
Т.К.: О нет! Я
патриот своей страны, но жить у вас лучше. Мы бы могли жить намного лучше, но с
нашим сонным Джо это вряд ли выйдет. Проклятые демократы!
П: Но знаете, в
нашей стране тоже есть много похожих проблем. Например, нелегальная миграция.
Т.К.: Проблема не в миграции, а в том, как мигранты относятся к стране, где живут. Ваши
мигранты отлично социализируются.
П: Почему вы так
решили?
Т.К.: Я был на
том же «Садоводе», там ведь торгуют люди разных этносов. Недалеко друг от друга
есть армянский и азербайджанский павильон. У этих народов давняя неприязнь друг
к другу, но именно в России они чувствуют себя прекрасно.
П: Поражает, как
вы всё успеваете. А что вы ещё успели посетить в Москве?
Т.К.: Музей
писателя Толстого.
П: Любите русскую
литературу?
Т.К: В
сокращённом варианте.
П: Вас там
узнали?
Т.К.: Да,
представьте себе, американского журналиста при наличии якобы цензуры – его в России везде узнают. Ваших журналистов никто не узнает в Америке – вот ту же Маргариту,
не помню её фамилию, хотя она у нас училась.
П: И какие у вас
впечатления от музея?
Т.К.: Самые
лучшие. А ещё мне подарили оригиналы рукописей «Войны и мира». Мне вообще очень много дарили всего в России. Пришлось даже
заказать самолёт, чтобы перевезти всё это во Флориду.
П: Вы надолго в
Дубае?
Т.К: Собираюсь в
Китай на интервью с президентом Си. Это будет длинный перелёт, длиннее, чем из
Белграда в Москву.
П: И как вы коротаете
время при таких перелётах?
Т.К: Слушаю
любимую музыку.
П: А что сейчас
звучит в ваших наушниках?
Т.К.: Берите,
послушайте.
Звучит песня SHAMAN « Я русский»
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