«Русские значительно умнее американцев» – эксклюзивное интервью Такера Карлсона для «Панорамы»

Было бы весьма глупо не освоить часть редакционного бюджета,

отправившись в Дубай, но формального повода взять деньги из кассы не было, но

тут произошёл счастливый случай – в Эмираты прилетел Карлсон, но не тот, что с

моторчиком, а американский журналист, взявший интервью у самого Владимира

Путина. Мы бы тоже хотели взять интервью у президента России, но коллектив «Панорамы» пока удостаивают только

чести посетить буфет Госдумы, поэтому в перерывах между пузогрейством и

шопингом пришлось брать интервью у Такера.

Панорама: Такер,

здравствуйте! Это ваше настоящее имя? Мы, как и вы, тоже только прилетели из Москвы и тоже убеждены,

что Нью-Йорк – не ровня нашей столице.

Такер Карлсон: Если бы

только Нью-Йорк! (возмущается) Ни

одного нормального города в Америке сегодня нет.

П: Думаете, Трамп

мог бы это исправить?

Т.К.: Трамп? Не

знаю, но Путин или Собянин могли бы.

П: Вы уже успели

и оценить работу Собянина?

Т.К.: Конечно, я

ведь был в метро, в прекрасном гипермаркете, очень хорошем, не Wallmart каком-нибудь,

и в Большом театре.

П: Справедливости

ради, Большой основали до рождения Собянина.

Т.К.: Знаю, мне

Путин всю историю Большого театра рассказал.

П: Вы не путаете?

В интервью этого не было.

Т.К: Мы после

интервью ещё общались очень увлекательно. Я узнал о Гагарине, Менделееве, о том

как русские построили ДнепроГЭС и ещё он рекомендовал мне посетить Геленджик.

П: Геленджик

определённо стоит посетить, все русские его очень любят, один знаменитый

музыкант (Сергей Шнуров – ред.) даже

песню ему посвятил.

Т.К.: Но это уже

летом, наверное, не раньше.

П: А в целом как

вам Россия? Насколько ваши личные впечатления отличаются от нарративов

американской пропаганды?

Т.К.:

Удивительно, как множество моих сограждан ей верят. Вот после моих наблюдений и

общения с людьми могу с уверенностью заявить, что русские значительно умнее

американцев. Даже если взять географию – то все знают и о Белом доме,

Ниагаре, Майами, а у нас даже не слышали о Кремле. Критическое

мышление у русских на более высоком уровне. Я вот рассказал на заправке, как

плохо живут американцы, но заправщик отказывался верить, хотя никогда у нас не

был.

П: А почему же

тогда россияне уезжают в Штаты?

Т.К.: В основном

это неудачники, всякого рода предатели или извращенцы. Демократы с нашей неудачной пародией на вашего легендарного Константина Черненко – они готовы принимать таких россиян десятилетиями, давать им гражданство, лишь бы те сочиняли какое-то дерьмо о России.

П: Но ведь

уезжают и учёные, в США их ценят.

Т.К.: Конечно,

ценят, ведь своих нет, поэтому приходится собирать второсортных со всего мира.

Наша система образования не в состоянии подготовить высококвалифицированные

кадры. Поэтому ваши учёные, эмигрировавшие в США, это игроки НХЛ, которых

перевели в низшую лигу. Понятно, что любой русский вуз выше уровнем, чем

американский. Я уже не говорю о школьниках.

П: Вы уже и со

школьниками пообщались?

Т.К.: Да, я

посетил одну из школ Москвы, которую, вероятно, назовут моим именем. Что я вам

скажу! Чистая школа: ни цветных, ни торчков, дети говорят на приличном

английском. Чтобы американские дети говорили на русском, да даже взрослые –

такое представить сложно.

П: Возможно, в

будущем…

Т.К: Вы правы, я

тоже на это надеюсь.

П: А о чём вы

говорили со школьниками?

Т.К.: Они меня

спрашивали о жизни в США, как поступить в американский вуз, нет ли возможности

их родителям оформить «гринкард», кому надо занести. Вот последнего вопроса я,

честно сказать, не понял. А ещё меня обыграла в шахматы маленькая девочка. У нас, наверное, эту игру скоро отменят или уже отменили.

П: Создаётся

впечатление, что в России вам нравится больше, чем в Штатах.

Т.К.: О нет! Я

патриот своей страны, но жить у вас лучше. Мы бы могли жить намного лучше, но с

нашим сонным Джо это вряд ли выйдет. Проклятые демократы!

П: Но знаете, в

нашей стране тоже есть много похожих проблем. Например, нелегальная миграция.

Т.К.: Проблема не в миграции, а в том, как мигранты относятся к стране, где живут. Ваши

мигранты отлично социализируются.

П: Почему вы так

решили?

Т.К.: Я был на

том же «Садоводе», там ведь торгуют люди разных этносов. Недалеко друг от друга

есть армянский и азербайджанский павильон. У этих народов давняя неприязнь друг

к другу, но именно в России они чувствуют себя прекрасно.

П: Поражает, как

вы всё успеваете. А что вы ещё успели посетить в Москве?

Т.К.: Музей

писателя Толстого.

П: Любите русскую

литературу?

Т.К: В

сокращённом варианте.

П: Вас там

узнали?

Т.К.: Да,

представьте себе, американского журналиста при наличии якобы цензуры – его в России везде узнают. Ваших журналистов никто не узнает в Америке – вот ту же Маргариту,

не помню её фамилию, хотя она у нас училась.

П: И какие у вас

впечатления от музея?

Т.К.: Самые

лучшие. А ещё мне подарили оригиналы рукописей «Войны и мира». Мне вообще очень много дарили всего в России. Пришлось даже

заказать самолёт, чтобы перевезти всё это во Флориду.

П: Вы надолго в

Дубае?

Т.К: Собираюсь в

Китай на интервью с президентом Си. Это будет длинный перелёт, длиннее, чем из

Белграда в Москву.

П: И как вы коротаете

время при таких перелётах?

Т.К: Слушаю

любимую музыку.

П: А что сейчас

звучит в ваших наушниках?

Т.К.: Берите,

послушайте.

Звучит песня SHAMAN « Я русский»

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