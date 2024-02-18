 

arXiv: нейросеть BASE TTS генерирует речь с учетом 980 млн параметров

18.02.2024, 9:40, Разное
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Американская компания Amazon создала уникальную модель искусственного интеллекта под названием BASE TTS, способную преобразовывать текст в речь. Эта нейросеть, разработанная Amazon, является крупнейшей среди аналогичных систем, когда-либо созданных. Результаты исследования представлены на портале научных публикаций arXiv.

Модель BASE TTS включает в себя порядка 980 миллионов параметров и прошла обучение на 100 тысячах часов аудиозаписей, в основном на английском языке.

Команда разработчиков также обеспечила модель примерами произношения слов и фраз на разных языках, чтобы гарантировать корректность воспроизведения выражений, включая “adios, amigo” и другие международные фразы.

В ходе тестирования на небольших наборах данных BASE TTS проявила удивительные способности: она может обрабатывать сложные существительные, передавать эмоции, использовать пунктуацию и задавать вопросы с правильным акцентом.

Amazon планирует использовать BASE TTS в образовательных целях в качестве обучающего приложения.


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