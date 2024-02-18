Находящихся на Шри-Ланке россиян призвали вернуться на родину

Посольство РФ в Коломбо выразило призыв к россиянам, проживающим в Шри-Ланке, о возвращении на родину. Эту информацию опубликовали в официальном Telegram-канале дипломатического представительства.

В своем обращении сотрудники посольства напомнили постоянным жителям Шри-Ланки из РФ о недавнем инциденте, произошедшем с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel. В этом инциденте гражданки РФ заявили о нецензурном поведении и домогательствах со стороны персонала отеля, что впоследствии привело к стычке.