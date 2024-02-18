Секретным ядерным оружием, которое Россия разместила в космосе, оказалась польская бомбарда XVII века

Глава военно-космического

отдела «Роскосмоса» Ростислав Терёхин приподнял завесу тайны над секретным

российским ядерным оружием, развёрнутым в космосе. По словам чиновника, на

геостационарную орбиту была выведена бомбарда класса «Jednorożec» («Единорог»),

произведённая в Польше в начале XVII века.

Ранее выведенный на орбиту «Единорог» был экспонатом Ярославского краеведческого музея. Орудие

привезли туда польские интервенты из свиты Лжедмитрия II, а после освобождения

Москвы им завладели русские стрельцы. Бомбарда

обращается вокруг Земли с периодом чуть более 11 часов и пролетает над такими

городами, как Хельсинки, Лондон, Вашингтон и Сан-Франциско.

Согласно описи

имущества Пушкарского приказа, датированного 1632 годом, подобное орудие

стреляет каменными ядрами массой в 3 пуда, при этом скорострельность составляет

до 7 выстрелов в час. Если его применят по вражеским

городам с космической орбиты, диаметр кратера составит около 180

сантиметров. В этой области будут разрушены

здания и подземные коммуникации на глубине до 20 метров, уничтожена живая сила противника.

«Мы до сих пор не

раскрываем всех своих секретов – в частности, как будет производиться засыпка

пороха и поджиг фитиля в условиях космического вакуума и невесомости, – говорит

представитель Роскосмоса. – Но по нервной реакции наших противников ясно, что

они боятся. Разумеется, мы не собираемся использовать

ядерное оружие в каких-либо агрессивных акциях. Оно, как и всё прочее вооружение, служит

исключительно мирным целям. Но при необходимости мы его применим так, что мало

никому не покажется».

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