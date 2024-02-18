Секретным ядерным оружием, которое Россия разместила в космосе, оказалась польская бомбарда XVII века
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Глава военно-космического
отдела «Роскосмоса» Ростислав Терёхин приподнял завесу тайны над секретным
российским ядерным оружием, развёрнутым в космосе. По словам чиновника, на
геостационарную орбиту была выведена бомбарда класса «Jednorożec» («Единорог»),
произведённая в Польше в начале XVII века.
Ранее выведенный на орбиту «Единорог» был экспонатом Ярославского краеведческого музея. Орудие
привезли туда польские интервенты из свиты Лжедмитрия II, а после освобождения
Москвы им завладели русские стрельцы. Бомбарда
обращается вокруг Земли с периодом чуть более 11 часов и пролетает над такими
городами, как Хельсинки, Лондон, Вашингтон и Сан-Франциско.
Согласно описи
имущества Пушкарского приказа, датированного 1632 годом, подобное орудие
стреляет каменными ядрами массой в 3 пуда, при этом скорострельность составляет
до 7 выстрелов в час. Если его применят по вражеским
городам с космической орбиты, диаметр кратера составит около 180
сантиметров. В этой области будут разрушены
здания и подземные коммуникации на глубине до 20 метров, уничтожена живая сила противника.
«Мы до сих пор не
раскрываем всех своих секретов – в частности, как будет производиться засыпка
пороха и поджиг фитиля в условиях космического вакуума и невесомости, – говорит
представитель Роскосмоса. – Но по нервной реакции наших противников ясно, что
они боятся. Разумеется, мы не собираемся использовать
ядерное оружие в каких-либо агрессивных акциях. Оно, как и всё прочее вооружение, служит
исключительно мирным целям. Но при необходимости мы его применим так, что мало
никому не покажется».
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