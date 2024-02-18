 

Sud Radio – «полная чушь» — французский генерал об угрозе вторжения России в Западную Европу

18.02.2024, 9:28, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Заявления западных политиков о намерении РФ после победы на Украине начать войну в Западной Европе являются «чушью» и дезинформацией, заявил в эфире Sud Radio французский генерал в отставке Жан-Бернар Пинатель. Как подчёркивает бывший военный, целью РФ на Украине была и является защита русского населения и исторической российской земли, а не территориальные амбиции.

ЖАН-БЕРНАР ПИНАТЕЛЬ, генерал в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA: Послушайте, во-первых, идёт конфликт на Украине, это факт. В этом конфликте Украина победить не может, это факт. Что от нас скрывают, так это ядерную угрозу в этом конфликте, я мог бы вам об этом рассказать, но главное, что ведётся мощная дезинформация о желании русских пойти дальше.

Русские по геополитическим, военным и даже внутриполитическим причинам действительно хотели избавить русских, проживавших в Донбассе…

АНДРЭ БЕРКОФФ, журналист: Да, русскоязычное население Донбасса…

ЖАН-БЕРНАР ПИНАТЕЛЬ: Да, русское и русскоязычное население. Они защищали русскую землю, приобретённую в течение многих веков, и одновременно с этим, население, подвергавшееся бомбардировкам с 2014 года практически ежедневно. Там погибло более 10 тысяч человек.

Но они не хотят идти дальше. И, кроме того, если хотите, у русских в коллективной памяти до сих пор осталась война в Афганистане, в которой они потеряли много людей, когда захотели ввести войска во враждебную страну. И мы хорошо помним, что по другую сторону Днепра население настроено по отношению к РФ враждебно. Они даже сотрудничали с Гитлером, надеясь их побороть.

Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия. И всё, что нам рассказывают, о необходимости поддерживать Украину и её западную часть, с этим я совершенно согласен. Но когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2024 года.


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