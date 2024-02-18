Techcrunch: создана автоматизированная система для укладки кирпичей

Нидерландский стартап Monumental разработал инновационного автономного робота, способного автоматизировать процесс постройки стен из обычных кирпичей. Он представляет собой значительный прорыв в строительной индустрии, позволяя автоматизировать одну из самых монотонных и иногда опасных задач на стройплощадках.

Система робота состоит из двух ключевых модулей: автоматизированной тележки для транспортировки строительных материалов и манипулятора, ответственного за нанесение жидкого раствора и укладку кирпичей. Обе части оборудованы датчиками, сенсорами компьютерного зрения и небольшими подъемниками, что позволяет им работать в различных условиях, включая узкие углы и дверные проемы. Важно отметить, что система управляется искусственным интеллектом, что повышает ее эффективность и точность.

Monumental уже провел успешный пилотный проект, в ходе которого робот строил 15-метровый фасад офисного здания в Амстердаме. Кроме того, стартап заключил партнерство с 25 подрядчиками, что позволит использовать данную технологию при строительстве жилья для малоимущих.

Основной целью создания робота является ускорение процесса строительства и решение проблемы нехватки рабочей силы на стройплощадках. Monumental рассчитывает на то, что автоматизация сможет значительно повысить производительность и эффективность работ.