Pew Research Center: Как американцы относятся к конфликтам Россия-Украина, Израиль-ХАМАС и Китай-Тайвань?

Спустя два года после вторжения России в Украину 74% американцев считают войну (в России это принято называть «специальная военная операция») там важной для национальных интересов США, а 43% считают ее очень важной.

Согласно опросу Pew Research Center, проведенному 22-28 января, аналогичные доли считают войну между Израилем и ХАМАСом (75%) и напряженность между Китаем и Тайванем (75%) важными для национальных интересов США.

На вопрос, насколько важен каждый конфликт лично для них, 59% американцев ответили, что для них важна война между Россией и Украиной.

Это похоже на долю тех, кто считает, что напряженность между Китаем и Тайванем (57%) важна для них лично. Но это ниже, чем доля тех, кто считает войну Израиля и ХАМАС личной важной (65%).

Примерно треть американцев считают войну между Израилем и ХАМАС очень важной лично для них, по сравнению с примерно четвертью в отношении двух других конфликтов, о которых мы спрашивали.

Различия по партиям

Демократы и независимые демократы с большей вероятностью, чем республиканцы и сторонники республиканцев, считают российско-украинскую войну важной для национальных интересов США (81% против 69%).

Однако демократы и республиканцы примерно в равной степени склонны считать войну между Израилем и Хамасом (76% против 77%) и напряженность между Китаем и Тайванем (76% против 78%) важными для интересов США.

Американцы, находящиеся на идеологических полюсах – то есть консервативные республиканцы и либеральные демократы – с большей вероятностью, чем их более умеренные коллеги в каждой партии, рассматривают как войну между Израилем и Хамасом, так и напряженность между Китаем и Тайванем как важные для интересов США.

Когда речь заходит о важности каждого конфликта лично для них, демократы чаще, чем республиканцы, говорят, что российско-украинская война важна для них (65% против 56%), тогда как республиканцы чаще, чем демократы, говорят это о Напряженность между Китаем и Тайванем (62% против 56%). Примерно равные доли демократов (67%) и республиканцев (66%) заявляют, что война между Израилем и ХАМАСом лично важна для них.

Различия по возрасту

Что касается всех трех конфликтов, о которых мы спрашивали, то самые пожилые американцы с большей вероятностью, чем молодые американцы, воспринимают их как важные как для национальных интересов США, так и для себя лично.

Однако даже среди американцев моложе 30 лет большинство (58%) считают войну между Израилем и Хамасом личной важностью. Это не касается российско-украинской войны или продолжающейся напряженности между Китаем и Тайванем.

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