 

Мнение: О панике пана Зеленского… Он с дуба рухнул такое заявлять?

18.02.2024, 5:50, Разное
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Немецкий «Spiegel» полон жалости к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которого ещё совсем недавно именовали «человеком года». Теперь на сцене Мюнхенской конференции по безопасности перед лощёными западными политиками «появляется бледный, измученный человек. Его хриплый голос даёт представление о том, сколько разговоров он провёл за последние два дня».

Напряжение понятно. «Отчаянное положение ВСУ — главная тема в Мюнхене», — констатирует «Spiegel». Нарастает всеобщий скепсис по поводу способности Украины пусть даже не победить Россию, но хотя бы удержаться. Владимиру Зеленскому ничего не остаётся… кроме активной работы языком в отчаянной попытке переубедить и вдохновить разочарованных спонсоров. Которые были горазды обещать, но по факту… Впрочем, всё и так видно на поле боя, пока с трибун раздаются хвалебные слова про «бравых украинских солдат».

Адова работа…

Немудрено, что Владимир #Зеленский, для которого быстрое падение Авдеевки стало, похоже, ещё большей неожиданностью, чем для большинства участников конференции, срывается. Даже там, где нельзя. Нельзя категорически.

#Украина перестанет считать #США стратегическим партнёром, если Вашингтон перестанет выделять #деньги ВСУ, заявил Владимир #Зеленский после встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис. Он подчеркнул, что Киев не рассматривает «другие варианты партнёрства», кроме финансового. «Если мы говорим об альтернативе, это значит, что это не стратегический наш партнёр. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», — подчеркнул бледный человечек в неизменной фуфайке цвета хаки. Правда, чуть позже, когда ему, вероятно, крепко настучали по башке, всё же поблагодарил Америку за уже оказанные поддержку и помощь.

Но слово — не воробей. Нагловатая «несдержанность» Владимира Зеленского уже давно стала притчей во языцех на Западе. Который морщится, но терпит. Пока терпит. Тем более, что на днях у него появился превосходный кандидат на замену бывшему актёру, заигравшемуся в «Голобородько». Увольнение Валения Залужного открывает тому путь в большую политику. И уж битый военный, винящий в своих неудачах Верховного, наверняка считает, что справился бы с управлением гораздо лучше.

Словом, сейчас Владимир Зеленский даже в худшем положении, чем был год и тем более два года назад. Быть может он это даже понимает или хотя бы нутром чует.

Не от этого ли все его участившиеся «срывы»?

Или всё-таки — «вещества»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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