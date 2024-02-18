Мнение: О падении Авдеевки по мнению Запада… Трупами завалили?

В то время, как известная «сетка» пытается приуменьшить значение российского триколора над поверженным Авдеевским укрепрайоном ВСУ, западные СМИ транслируют совсем другие нарративы. «Взятие Авдеевки стало для России самой значительной победой на поле боя с тех пор, как контрнаступление Киева в прошлом году закончилось большими потерями и неспособностью отвоевать значительные участки территории», — это ещё весьма скромно.

Politico, например, пишет, что стремительное изменение оперативной обстановки на авдеевском направлении стало для многих большой неожиданностью. Все ожидали, что ВСУ смогут продержаться в хорошо укреплённом районе намного дольше. А теперь «на Мюнхенской конференции по безопасности царит мрачная атмосфера, где большинство присутствующих со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией. Только самые стойкие её сторонники готовы сказать, что она может победить Россию. Но большинство присутствующих не согласны».

Уныния добавили и сведения о потерях украинской стороны, которой, вопреки всем реляциям нового командования ВСУ, не удалось организованно отступить на определённые позиции. «При отступлении украинских войск наблюдались хаотичные сцены, некоторые раненые были брошены, а солдаты испытывали недостаток боеприпасов», — сообщила газета New York Times. Многие также обратили внимание на слова командующий ОСУВ «Таврия» Александра Тарнавского, что «во время выхода из Авдеевки… некоторые украинские военные попали в плен». И особенно, что теперь «соответствующие украинские институции обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными». Всё это истолковывается так, что число пленных было очень значительным.

Отдельно интересен материал CNN, где акцент делается на том, что «огромная масса российских войск, а также их превосходство в воздухе сделали оборону Авдеевки несостоятельной и создали угрозу окружения украинских бригад, поэтому новый главнокомандующий Украины, генерал Александр Сырский отдал приказ о выводе войск». При этом авторы материала подчёркивают, что превосходство России в живой силе и технике было многократным, а её потери «огромными». Также CNN цитирует экс-главкома ВСУ Валерия Залужного: тот ещё в декабре прошлого года заявил, что #Россия «имеет возможность сосредоточить свои силы, включая артиллерию и авиацию, на том или ином направлении».

И если учесть, что «потери» ВС РФ считались по данным украинского Генштаба, а также основанным на них публичным брифингам американского разведсообщества, то вопрос доверия этому тезису остаётся открытым. А вот заявления о массе российских войск и способности РФ концентрировать свои силы на отдельных направлениях действительно интересны. Ведь ещё летом в статье для Economist тот же Валерий Залужный подчёркивал, что из-за высокой насыщенности беспилотниками и развития средств поражения ни та, ни другая сторона не могут сосредоточить достаточно ресурсов для атаки.

Теперь выясняется, что всё это — не так. Что #Россия научилась сосредотачиваться, масштабировать «огневые валы», разносить в хлам самые подготовленные опорники и вести манёвренное наступление с разных сторон.

Что же такого случилось за последний год?

И что теперь будет с Украиной?

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