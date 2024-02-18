Мнение: Был ли Навальный уколот?

Что-то так и не смог найти ни одним поисковиком в интернете ответ на простейший вроде бы вопрос: был ли Навальный вакцинирован “от ковида” или нет. Причем мне как-то вроде помнилось, что сообщения об этом были, и даже с некой большой помпой – мол, ДА, конечно же, как мог представитель мира и прогресса Алексей Навальный не уколоться лучшей в мире вакциной от ковида?! Ведь не мог же он быть, о ужас, антипрививочником?!!

У меня была версия простая: его ведь после отравления в России перевезли самолетом в клинику Шаритэ, а в Германии на тот момент была тотальная госполитика “Колоться всем!!” Правда – вот тут первое сомнение. Тем же Пфайзером укололи в итоге несколько миллиардов человек, однако – когда? Читаем в Вики, что в Евросоюзе Пфайзер разрешили использовать “в чрезвычайной ситуации” только 20 декабря 2020 года. Это было общее решение для всех, в том числе и для Германии.

А Навальный, как известно, уже 17 января 2021 вылетел в Москву. Таким образом, ему для “вакцинирования”, особенно Пфайзером, оставался весьма узкий временный промежуток – меньше месяца, с 20 декабря по 17 января. Да и то – разрешение дали, но возникла ли возможность? одно дело разрешить применение во всем Евросоюзе, другое – обеспечить “вакцинами” все клиники в Германии.

И тут был и еще один щекотливый момент: Пфайзер – это все-таки вакцина американская, в то время как в России в тот период вовсю шли шаманские пляски с бубном вокруг “отечественной” “вакцины” Спутник; если б Навальный публично укололся Пфайзером, ему б тут же всё Ольгино в один голос предъявило за игнор небывалых успехов русского медпрома, причем – в пользу США! Навальный такие вещи сёк на раз и едва ли б допустил такой “прокол”.

Так может, его правда не кололи? Еще раз напомню: в 2020 никаких вакцин по большей части просто не было! Они стали появляться только в декабре 2020, а в январе 2021 Навальный уже попал в лапы путинской охранки. Вопрос – могли ли его уколоть в тюрьме? Тоже крайне щекотливый вопрос! Однако никакой официальной информации на этот счет, или хотя бы каких-то упоминаний сторонников об этом – мне найти не удалось.

Вообще – надо иметь в виду, что все ж Алексей Навальный ощущал себя именно ПОЛИТИКОМ, как минимум равным В.Путину и его камарилье. И в плане вакцинирования перед ним стоял весьма непростой ПОЛИТИЧЕСКИЙ выбор, пока он еще оставался на свободе. Во-первых – вакцинироваться ли вообще? Во-вторых, если вакцинироваться, то чем?

Уколоться американским Пфайзером – ты вроде как поддерживаешь иностранных ученых и американских толстосумов против “своих” (т.е. доброго доктора Гинзбурга). Уколоться Спутником – ты поддерживаешь Путина. Или объявить, что не будешь прививаться вообще? Но это – значит разорвать буквально со всеми российскими “западниками”, которые в то время едва ли не молились на Пфайзер или на худой конец Модерну. И, что хуже – настроить против себя и всех “прогрессистов” в мире, от Байдена до королевы Виктории и ВОЗ. Мировые элиты в 2021 скорее простили бы политику из медвежьего угла терроризм, но уж точно нет – отказ прививаться! Таких, помнится, тогда убивали, как какого-то африканского президента…

Похоже, что Навальный предпочел в итоге НЕ колоться вообще, но и – не превращать при этом свой отказ в какую-то “общественную позицию”. Решил действовать по самому жизненному русскому принципу – “замнем для ясности”. Бестолковых российских интелей-“прогрессистов”, а уж тем паче – рептилоидов типа Бурлы и Фаучи – он от себя отталкивать тоже не желал.

Все это, конечно, не исключает, что его могли уколоть “Спутником” насильно, как заключенного. Но и об этом я что-то ничего не слышал; если и было, то они это сделали без помпы…

Темная история.