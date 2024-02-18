Рупор кремлевской пропаганды: О подпольной жизни Катарины Якоб

О подпольной жизни Катарины Якоб

Катарина Якоб (Эммерманн) родилась в 1907 году в Кельне. Росла умной и примерной девочкой, хорошо училась и, после школы, сразу нашла работу в офисной сфере. Только офисного планктона из нее вышло – увлеклась коммунистическими идеями, вступила в германский комсомол (KJVD), а в 1927 году вышла замуж за известного гамбургского коммуниста Вальтера Хохмута, от которого в 1931 году родила дочку. В том же году карьера Хохмута пошла в гору – его избрали депутатом в парламент Гамбурга, жизнь начала налаживаться.

В 1933 году Хохмут, как и многие видные немецкие коммунисты, ушел в подполье. В подполье же наладил выпуск листовок и антифашистских газет. А кто распространять будет? Правильно – жена.

Катарина никакими навыками конспирации не обладала, но мужа любила, фашизм ненавидела.

Она пошла разносить газеты и расклеивать листовки. Взяли ее почти сразу. На допросах строила из себя дуру, мужа не выдала. Ее почти не били (времена еще не были совсем людоедскими), сильно не пытали, а просто впаяли ей год тюрьмы. Из тюрьмы ее дернули в гестапо, снова ничего не добились, но накинули еще год.

Выйдя на свободу в 1936 году, Катарина узнала, что, пока она мотала срок, ее муж в подполье не только умудрился завести любовную интрижку с хозяйкой конспиративной квартиры, но и ребенка от нее. После чего сбежал в Данию, а оттуда в Нидерланды.

Катарина начала процесс заочного развода. Пока собирала бумажки и разрешения, наступил 1938 год: гестапо начало все жестко зачищать и Катарину снова дернули на допрос. Спрашивали где найти беглого мужа. Катарина сказала, что не знает, и ей снова впаяли год тюрьмы.

В 1939 году она в очередной раз вышла из тюрьмы и, наконец, развелась с Хохмутом.

В 1940 году из лагеря Заксенхаузен освободился другой депутат парламента Гамбурга от Германской коммунистической партии, бывший командир ячейки Катарины в KJVD товарищ Франц Якоб. Освободили его с поражением в правах и поставили под негласный надзор полиции. Ехать ему было некуда и он вернулся в Гамбург. Они встретились

Чувство возникло сразу.

В 1941 году Катарина и Франц смогли пожениться. В 1942 году Катарина родила от Франца свою вторую дочку. Жили тихо и мирно.

За исключением того момента, что отбывая подряд три срока, Катарина, находясь в камерах с политическими, впитала в себя как губка накопленные с 1848 года германскими левыми знания о конспирации и подпольной работе.

Семейная кухня Катарины и Франца стала штаб-квартирой одной из самых знаменитых боевых групп германского Сопротивления Второй мировой войны, известной в литературе под названием "Группа Бестляйна – Якоба – Абсхагена" ("Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe"). Группа объединяла 30 подпольных гамбургских организаций и 300 человек личного состава. Группа занималась диверсиями и саботажем на заводах и верфях Гамбурга (портили оборудование, боеприпасы), помогала организовывать побеги военнопленных, передавала разведданные и цели для бомбардировок Союзникам.

В октябре 1942 года подпольщики потеряли страх на волне нескольких подряд успешных операций и допустили ряд грубых ошибок. Были арестованы 100 человек, но у гестапо не получилось выбить информацию об остальных (во многом благодаря как конспиративным приемам, так и реальному мужеству немецких подпольщиков).

Опасаясь ареста, Франц бежал в Берлин. Катарину вызвали на допрос в гестапо в связи с внезапным исчезновением мужа-коммуниста. На допросе Катарина строила из себя дуру в разы убедительнее, чем в 1933-м. Плакалась, что мужчины ее постоянно бросают с детьми. От нее отстали, поставив под надзор.

А Франц, прямо в Берлине, в 1943-м, организовал вместе с Бестляйном и Антоном Зефковым новую подпольную организацию. В июле 1944 года их сдал провокатор. Франц был казнен, а за Катариной снова пришли. На этот раз допрашивали очень жестко, но снова ничего не добились – гестапо не смогло найти свидетельств связи Берлинской группой с Катариной.

Поэтому ее не казнили, а отправили в женский концлагерь Равенсбрюк. 30 апреля 1945 года ее освободила Красная армия.

Катарина вернулась домой в Гамбург, где проработала 25 лет простой учительницей, подняв на ноги обеих дочерей.

Хохмут тоже пережил с большими приключениями войну, занимал разные партийные должности в ГДР, но с Катариной они не общались.

(с) Григорий Циденков

https://vk.com/id6186050?from=search&z=photo6186050_457241410%2Falbum6186050_00%2Frev – цинк

—