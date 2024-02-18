Поможет отращивание корней и нанесение масок: как плавно перейти от окрашенных волос к естественной седине

В последнее время в моду вошла естественная седина. Многие современные женщины уже не воспринимают серебристые пряди как признак старости и не пытаются их замаскировать краской. Если вы устали красить волосы и решили последовать новому тренду, то вам понадобится вернуться к натуральной седой шевелюре. Мы расскажем, как плавно перейти от окрашенных волос к естественной седине.

Отрастите корни

Переход к седине требует некоторой подготовки. Начните с отращивания корней естественного оттенкам. Дайте им подрасти до 12-15 см.

Делайте маски

Седые волосы утрачивают пигмент и приобретают жесткую текстуру. Они становятся сухими и ломкими. Поэтому парикмахеры рекомендуют пройти процедуру кондиционирования и регулярно делать питательные маски для шевелюры.

Регулярно стригите волосы

Чтобы седые волосы быстрее отрастали, их необходимо регулярно подстригать. Если вы хотите получить легкий переход, то сделайте короткую стрижку пикси. Выбирайте такую длину, которая соответствует отросшим корням.

Если вы отрастили более длинные седые корни, то выбирайте стрижку боб. Она имеет много версий, и вы всегда можете подобрать вариант, который подходит вам.

Если вы хотите ускорить процесс перехода к естественной седине, то начните с более короткой стрижки. Это особенно важно, если вы хотите оздоровить волосы, которые были повреждены окрашиванием.

Позвольте седым волосам отрасти

После стрижки позвольте своим седым волосам расти естественным путем. Это самый простой метод, который не требует применения химикатов.

Однако вам понадобится запастись терпением. Седым прядям требуется время, чтобы отрасти до желаемой длины. Этот процесс может занять около 20 месяцев.

Салонные процедуры для блеска волос

Если у вас светлые волосы, то переход к седине будет более простым. Вы можете просто смешать их с серебристыми прядями, а затем пройти салонные процедуры, придающие блеск волосам.

Эти процедуры возвращают волосам естественный цвет и питают пряди. Всего за один сеанс вы получите сияющую серебристую шевелюру.

Мелирование

Со временем ваши седые волосы станут более заметными, даже если составляют небольшую часть шевелюры. Во время перехода избегайте окрашивания отросших прядей перманентным цветом.

Если вы хотите придать шевелюры более равномерный цвет, то используйте мелирование. Это не так вредно, как перманентное окрашивание, а также требует меньшего ухода. Цвет при мелировании сходит после того, как вы вымоете волосы около 30 раз.

Выбирайте такие тона бликов, которые соответствуют вашей естественной седине. В этом случае изменение цвета будет практически незаметным. Используйте мелирование с фольгой, этот метод придаст вашим волосам яркость. Седые пряди будут подчеркивать блики.

Отличный пример переходного мелирования – цвет “соли с перцем”. Он представляет собой смесь серебристых и темных оттенков. Это окрашивание выглядит естественно и придает шевелюре блеск.

Уход

Когда переход к естественной седине будет завершен, не забывайте об уходе за серебристыми прядями. Волосы, лишенные пигмента, легко впитывают различные красящие вещества из окружающей среды. Они могут приобрести некрасивую желтизну. Чтобы избежать этого, используйте шампуни с фиолетовыми пигментами.

Окрашивание в седой цвет

Если вы хотите полностью покрасить волосы в седой цвет, то это можно сделать самостоятельно. Используйте краски серебристых и серых оттенков. Они сделают переход к седине быстрым и легким.

Определите оттенок своей седины и выберите краску соответствующего тона. Вы можете продолжать окрашивать пряди, обрамляющие лицо до тех пор, пока у вас не появится целая копна седых волос. Это поможет вам поддерживать желаемый эффект в переходный период.