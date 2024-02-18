Рупор кремлевской пропаганды: О Виктории Островской

О Виктории Островской

Однажды Георгий узнал, что на фоне многих бурных событий незаметно прошло известие о смерти актрисы Виктории Островской. Той самой, сыгравшей рыжеволосую девицу низкой социальной ответственности, преградившую в опасном заграничье дорогу "руссо туристо, облико морале" Никулину и Миронову в "Бриллиантовой руке". И вошедшей в историю советского кино фразой, которую знали ВСЕ – "Цигель-цигель, ай лю-лю!". После оглушительного успеха у неё в кино была ещё одна эпизодическая роль, и на этом всё. Она 30 лет проработала библиотекарем на зарплате в 80 рублей, три раза была замужем, после стала инструктором по аэробике в оздоровительном центре. Жила очень небогато, на грани бедности. 13 февраля 2024 года Виктория скончалась в Москве в возрасте 85 лет.

Её жизнь показывает, что и после огромной славы жизнь человека складывается по-разному. Моя коллега по работе встречалась с ней на интервью. Говорила – очень бодрая женщина, курит "Беломор", блядь-разблядь через слово. Характер всегда был чумовой. Училась в Киеве, в театральном институте. Один раз на комсомольском собрании некий студент высказался – "Ходит тут, декольте у неё до жопы, и мать у неё такая же". Островская вцепилась ногтями моралисту в рожу, её отчислили, отправили "исправляться трудом" на керамический завод в Москве. Там вышла замуж, вернулась, закончила институт. Муж-москвич с ней в Киев ехать отказался, по итогу поцапались, развелись.

Она снова вышла замуж за некоего малоизвестного писателя. Работала в Сызрани в театре. С мужем дрались, ревновал страшно. Он бил её по лицу, она разбивала об его голову тарелки. Родила ребенка. Сходились-расходились. Развелись. Забрала ребёнка, уехала работать в театр Днепропетровска. Роли были маленькие, голодала, буфетчица оставляла ей недоеденный гарнир. Поехала в покорять Москву. Ходила по театрам, никто не взял – "у нас своих хватает". Вышла в третий раз замуж, муж погиб – поскользнулся на ступеньке у подъезда, ударился головой. Пошла диспетчером на автобазу. Даже начальство её боялось – один раз послала на хуй руководителя, и показала ему жопу: "Ты меня вот сюда ещё будешь целовать". Водители горой за неё, оставили на работе.

Звёздный час наступил в 30 лет, после "Бриллиантовой руки". Всё как в сказке. Шла по улице, предложили сниматься в кино: "сказали потом – Гайдаю была нужна попастая, как ты". После фильма обрушилась слава – узнавали на улице, писали поклонники. Островская уволилась с автобазы, думая – сейчас от предложений режиссеров не будет отбоя. Сняли в эпизодической роли в фильме "Старый знакомый" – и больше нигде. Говорили – "ролей нет, подожди". Потом про Викторию просто забыли. Сбережения кончились, она устроилась в библиотеку. В девяностые убиралась в чужих квартирах, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Лежала с нервным срывом в Бехтеревке три месяца, и потом полностью нашла себя в аэробике.

"Я очень страдала, что не сложилась актерская судьба, – сказала Виктория коллеге. – Но не жалела. Значит, так было Господу угодно, значит, много грешила. Замуж больше не выходила. Характер у меня — пиздец, я ебанутая. Всегда выбирала самого несчастного, жалела. Помогу, надоест — пошел на хуй!".

Да, вышло, словно кто-то сверху бросил ей крючок.

Но она за него не ухватилась.

(с) Zотов

https://t.me/darkzotovland/2644 – цинк

—