Тренч плюс кардиган и кеды или тренч на меху и широкие джинсы: как создать эффектный образ, несмотря на дождливую погоду

Некоторым заядлым модницам очень сильно портит настроение дождливая погода, потому что они думают, что не смогут одеться стильно и по-прежнему привлекать к себе восхищенные взгляды окружающих.

Эксперты моды спешат разуверить этих представительниц прекрасного пола, указывая на то, что существует огромное количество вариантов для того, чтобы и в прохладный, пасмурный день выйти на улицу во всем своем сиянии.

В качестве доказательства они показывают, как создать эффектные образы в такую погоду, приводя в пример модных инфлюэнсеров, вдохновляющих европейских девушек.

Пальто с животным принтом плюс свободные брюки и кеды

Если вы относитесь к поклонникам использования анималистичных принтов в своих образах, то наряд, демонстрируемый Люсией Барсеной, будет вам как нельзя кстати. По мнению этой звезды интернета, рассказывающей о путешествиях и о моде, он идеально подходит для дождливой погоды. В нем можно чувствовать себя весьма комфортно и при этом выглядеть актуально.

В этот комплект входит длинное пальто из искусственного меха, свитер с высоким воротом и сшитые на заказ брюки свободного кроя. На Люсии также надеты шапка бини и кеды на толстой подошве, в которых очень удобно передвигаться на дальние расстояния.

Шубка в стиле “жена мафиози” и джинсы с ботинками

Матильда Джерф, еще одна из влиятельных персон на просторах Всемирной паутины, выложила фотографию, где она предстает в черной шубке из экомеха, надежно защищающей от холода и промозглого ветра, в джинсах, ботинках и перчатках в тон. Этот ансамбль относится к стилю “жена мафиози”, который является одним из самых модных трендов этого сезона. Он предназначен для сильных, целеустремленных особ и отличается утонченностью и гламуром.

Пальто с поясом, джинсы и желтые ботинки с квадратными носками

Еще одна из влиятельных женщин-блогеров Португалии, которая вдохновляет девушек, предпочитающих яркие образы, – это Вики Монтанари. В один из дождливых дней она нарядилась в длинное клетчатое пальто с поясом, дополнив свой образ прямыми свободными джинсами, ярко-желтыми ботинками и сумкой-тоут с животным принтом. Такой лук сразу поднимает настроение в пасмурную погоду.

Яркое пальто в стиле оверсайз с длинным платьем и уггами

На фото справа мы видим еще более яркий образ, рекомендуемый стилистами для ношения в дождливую погоду. Примерив его на себя, вы не сможете остаться незамеченной, так как будете выглядеть весьма эффектно и очень модно. Он состоит из ярко-оранжевого пальто в стиле оверсайз в сочетании с длинным платьем нежно-сиреневого цвета и такими же уггами. От этого лука веет не только жизнерадостностью, но также уютом и комфортом.

Тренч в клетку плюс вельветовые брюки и кроссовки

Звезда соцсетей Рита Монтесума де Карвалью не перестает удивлять пользователей своей способностью удачно сочетать различные цвета и их оттенки в одном наряде. На этот раз она представляет ансамбль, состоящий из яркого клетчатого тренча, темно-синего свитера с высоким воротом, вельветовых брюк зеленого цвета и белых спортивных кроссовок и белой сумки. Этот образ подходит представительницам прекрасного пола, которые любят одеваться красочно.

Стеганый жилет с укороченными джинсами и высокими сапогами

Эксперт моды Бруна Ризик, напротив, предлагает очень сдержанный по цвету выбор для дождливых дней. Ее внимание привлек стеганый жилет черного цвета, с которым она надела плотный вязаный свитер, высокие сапоги, балаклаву такого же цвета и серые бермуды из джинсовой ткани. Это очень комфортный костюм, который надежно защитит от непогоды и, безусловно, привлечет внимание окружающих своей остротой.

Укороченный тренч плюс кардиган и высокие сапоги на меху

Хотите создать альтернативу классическому тренчу, не отказываясь от его элегантности и неподвластности времени? Для этого вы можете выбрать укороченный вариант свободного кроя, идеально подходящий для молодежного, модного образа. Сочетайте его с кардиганом, черной мини-юбкой и высокими сапогами из коричневой кожи с квадратными носками.

Тренч на меху с широкими джинсами и солдатскими ботинками

Сегодня на модных европейских показах можно наблюдать огромное разнообразие моделей плащей. На снимке справа мы видим один из вариантов неоново-розового цвета на меху, который понравится поклонницам романтического направления в одежде.

В этом же ключе выполнена и облегающая серая блузка с белым воротником и черным бантом. А вот микс с джинсами бойфренда и солдатскими ботинкам добавляет луку нотку маскулинности, тем самым делая его нетривиальным. Остроту привносит также клетчатая юбка поверх брюк.

Двойной деним плюс свитер с высоким воротом и высокие сапоги

Сочетание “деним плюс деним” все еще остается актуальным в 2024 году. Однако предлагается использовать более актуальный его вариант – комбинация верха и низа нетрадиционного для джинсовой ткани бежевого цвета. На фото слева представлен костюм, состоящий из жакета-рубашки с карманами и металлическими пуговицами и длинной юбки с разрезом. Он сочетается со светлым свитером с высоким воротом, коричневыми кожаными сапогами и ремешком, с темной изящной сумочкой и солнцезащитными очками.

Жакет в стиле оверсайз, кружевная юбка и грубые ботинки

Когда, несмотря на небольшой дождик, на улице достаточно тепло, можно прогуляться и не надевая тренча или куртки. В такую погоду можно щеголять в тонком голубом свитере с высоким воротом и дополнить его объемным блейзером светло-желтого цвета. Завершите образ длинной белой кружевной юбкой и грубыми черными ботинками, в которых ваши ноги будут в полной безопасности.

Кожаная куртка с джинсовой рубашкой и байкерские ботинки

Модный скандинавский блогер Джин Маргрет является любительницей джинсовой ткани и байкерского стиля. В дождливые дни она выходит на улицу в коричневой кожаной куртке, рубашке из денима, свитере с высоким воротом, джинсах и ботинках с металлическими вставками.

Тренч с кардиганом и резиновыми сапогами

Известный блогер Габриэлла Бердуго своим нарядом ясно дает понять, что резиновые сапоги – это безошибочный выбор для дождливых дней. Их она сочетает с полосатым шерстяным вязаным кардиганом (который сегодня находится на пике моды), двухцветным плащом, шляпой и рельефной сумкой.