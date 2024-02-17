 

Мнение: Цена войны, будет ли Германия резать социалку и лжеукраинские беженцы-мошенники

17.02.2024, 22:15, Разное
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1. Немецкие учёные подсчитали ожидаемый масштаб потерь и убытков от прокси-войны Запада с Россией (ссылка):
 
К 2026 году Украина потеряет около 120 млрд долларов в экономическом производстве (ВВП) и почти триллион долларов основного капитала.

Такой прогноз публикует Кильский университет. Цифра получена путем анализа опыта прошлых войн.

Еще 70 млрд в ВВП потеряет ЕС, а все вместе невоюющие третьи страны — 250 млрд. Больше всех в Европе пострадает Германия — 15-20 млрд.

Цифры, конечно, занижены на порядок, если не на два порядка – промышленность Германии рушится из-за потери доступа к дешёвому газу и прочих последствий санкционной войны. Печально известная корпорация RAND предсказывала немцам потери в сотни миллионов евро (ссылка), при этом мало кто удивится, если Германия потеряет больше триллиона, а её экономика на долгие годы ляжет плашмя. Вместе с тем, приятно уже то, что в Германии хоть кто-то начал просчитывать цену дружбы с США.

2. Экономический кризис в Германии дошёл до стадии, когда первые робкие голоса начали покушаться на святое, на социальные пособия (ссылка):
 
Немецкие оппозиционные партии Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) предложили канцлеру Германии Олафу Шольцу варианты мер по выводу страны из экономического кризиса, включая ограничение размера социальных выплат. Об этом сообщает портал «1&1».

Прежде всего глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт и лидер ХДС Фридрих Мерц в качестве антикризисной меры предложили Шольцу сократить размер соцвыплат, ограничив их 40 процентами чистой заработной платы. Также они призвали снизить налог на электроэнергию и предоставить гражданам Германии более гибкий рабочий график. «Нашей стране грозит потеря благосостояния в беспрецедентных масштабах», — предупреждают авторы письма.

3. В большинстве стран Европы поддержку украинских беженцев серьёзно сократили, но кое-где они по-прежнему имеют намного больше льгот и пособий, чем граждане самой Германии и Евросоюза (ссылка):

Более тысячи румын выдали себя за украинских беженцев и получили деньги и жилье в Германии, — Digl24.

Волонтеры заметили что-то неладное только через некоторое время, когда поняли, что многие “беженцы с Украины” не говорят на украинском языке.

Было бы забавно, если бы этих румынских хитрецов отправили на Украину, куда-нибудь под Авдеевку. Но не отправят, так как если на пособия немцы ещё могут покуситься, то на право иностранцев жить в Германии — никогда.

Источник: Место для дискуссий


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