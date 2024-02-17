 

La Croix – РФ избежала изоляции благодаря постзападному миру

17.02.2024, 22:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Санкции должны были изолировать Россию от внешнего мира, однако этого не случилось благодаря новой эре в международных отношениях — постзападному миру, рассказывает La Croix. Сотрудничество с Китаем открыло для неё Азию, а страны Глобального Юга поддерживают с ней связи, не подчиняясь указке США и преследуя собственные интересы.


AP

Западные санкции не подорвали экономику России, потому что она смогла избежать изоляции, в которую её пытались загнать, пишет La Croix. В этом ей помогла новая эра, наступившая в международных отношениях, — постзападный мир.

Москва воспользовалась своим членством в таких организациях, как БРИКС и ШОС, а также желанием стран Глобального Юга защищать собственные интересы, не починяясь указке Вашингтона и Брюсселя. Многоплановое партнёрство с Китаем открыло ей новое азиатское направление. Индия и Саудовская Аравия, следуя принципу многополярности, поддерживают отношения и с Россией, и с западными странами.

Благодаря многочисленным связям в ближайшие годы РФ гарантированно не уступит в экономическом и дипломатическом плане. Таким образом, в украинском конфликте решающее значение будут иметь военные победы. 


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