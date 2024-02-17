Маникюр для гостьи на свадьбу: самые модные тренды и дизайны весны

Даже если вы не невеста, а просто гостья на свадьбе, все равно хочется выглядеть безупречно. И, как известно, совершенство кроется в деталях. А маникюр как раз-таки является одной из таких деталей, которая может создать красивый завершенный образ. Давайте рассмотрим самые востребованные варианты нейл-арта на весну.

Нежный маникюр с жемчугом

Возьмите за основу маникюра нежный нюдовый оттенок. Расположите у основания ноготков по жемчужинке, которая подчеркнет легкость и женственность образа.

Изящные завитки

Возьмите в качестве основы матовый лак телесного цвета. Дополните маникюр причудливыми белыми завитками, чтобы поддержать свадебную тематику.

Белый бантик

Этот сдержанный маникюр сочетает в себе простоту и изысканность. Он сделан с акцентом на ногти телесного цвета, один из которых украшен утонченным бантиком и дополнен сверкающим стразиком.

Золотой френч

Сверкающий золотистый оттенок, который красиво переливается на свету, придает роскоши традиционному френчу. Этот дизайн излучает гламур и изысканность, что делает его отличным выбором для похода на свадебное торжество.

Классический френч

Это беспроигрышный вариант на все случаи жизни, включая приглашение на свадьбу. Классический французский маникюр будет потрясающе смотреться с любым нарядом.

Жемчужные ногти

В самом актуальном маникюре весны очарование жемчуга сочетается с гладкой хромированной отделкой. Это одновременно и элегантно, и современно. Такой дизайн прекрасно впишется в наряд гостьи на свадьбе.

Под цвет платья

Сочетание платья с цветом ногтей – это один из секретов гармоничного образа. Это креативный способ продемонстрировать ваше внимание к деталям и приверженность полностью продуманному внешнему виду.

Романтичный акцент

Свадьба – это праздник любви, поэтому вы поступите правильно, включив романтическую тематику в свой маникюр. Достаточно маленького сердечка на классическом френче.