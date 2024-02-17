 

Рупор кремлевской пропаганды: О логистическом значении Авдеевки

17.02.2024, 20:50, Разное
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О логистическом значении Авдеевки

Падение Авдеевки, кроме очевидного результата – отодвигания удобных и защищенных артиллерийских позиций противника от Донецка – имеет ещё и серьёзные оперативно-стратегические последствия. Причём прямые, в отличие от годичной давности эпопеи Артёмовска (Бахмута). Если там были косвенные эффекты (перемалывание сил противника в период контрнаступа), то здесь создаётся возможность – после 9-летнего перерыва! – устранить разрыв ж/д магистрали в районе Ясиноватой – Донецка (красный пунктир), восстановив путепровод. Более того, теперь можно вернуть Ясиноватую в разряд активных станций – а ведь это до Майдана и до Усть-Луги была крупнейшая сортировка экс-СССР, оборудованная по высоким стандартам. Под мощным зонтиком ПВО она вполне может послужить фронту как распорядительная станция и опорная точка рокады Волноваха – Донецк – Дебальцево (зеленая обводка). Кроме этого, откроется прямой и удобный доступ к главному вокзалу Донецка, который сейчас из-за разрыва закрыт.

В общем – следствий много. Потеря Авдеевки – очень чувствительное поражение ВСУ, даже и близко несопоставимое ни с какими потерями флота. Хотя, конечно, для полного и уверенного контроля над ситуацией желательно ещё добить "Коксохим" (синий квадрат) и тогда у ВСУ с западной стороны фронта останется голое поле без потерянных авдеевских укрепов.

(с) Сергей Сигачев

https://t.me/periskop_pacific/4042 – цинк

PS. Насчет прямого использования железнодорожного узла, то пока это будет сложно, он все еще остается в зоне поражения дальнобойных РСЗО и ОТРК. Но в перспективе, да, это повысит общую транспортную связаность на Донбассе.

Источник: Colonel Cassad


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