ООН – о смерти Навального: государство несет ответственность и должно обеспечить независимое расследование

Генеральный секретарь ООН потрясен сообщением о смерти Алексея Навального* в тюрьме. Глава ООН выразил соболезнования семье российского оппозиционера и призвал провести полное, вызывающее доверие и прозрачное расследование обстоятельств его смерти.

– Мы потрясены известием о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в тюрьме, – заявила в пятницу официальный представитель Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел. Она напомнила, что УВКПЧ неоднократно выражало серьезную озабоченность в связи с выдвинутыми против Навального обвинениями и называло его арест «произвольным.

В августе прошлого года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в своем заявлении подчеркнул, что последний приговор лидеру российской оппозиции – 19 лет лишения свободы – вызывает вопросы об использовании судебной системы в политических целях в России. Тюрк тогда призвал российские власти освободить Навального.

– Мы отмечаем, что государство обязано защищать жизнь лиц, лишенных свободы, – отметила Троссел. – Если кто-то умирает, находясь под стражей у государства, государство несет ответственность, которая может быть опровергнута только путем беспристрастного, тщательного и прозрачного расследования, проводимого независимым органом. Мы призываем российские власти обеспечить проведение такого заслуживающего доверия расследования.

В УВКПЧ также призвали российские власти «прекратить преследование политиков, правозащитников и журналистов».

– Все лица, задержанные или приговоренные к различным срокам лишения свободы в связи с законным осуществлением своих прав, включая право на свободу мирных собраний и выражения мнений, должны быть немедленно освобождены, а все обвинения против них сняты, – добавила представительница Управления ООН по правам человека.

Заявление спецдокладчика ООН по вопросу о пытках

– Известие о смерти Алексея Навального стало сокрушительным ударом, – говорится в заявлении Специального докладчика ООН по вопросу о пытках Элис Эдвардс.

Спецдокладчик напомнила, что несколько независимых экспертов ООН как в частном порядке, так и публично призывали российское правительство обратить внимание на «карательные условия», в которых содержался Алексей Навальный, а также к расследованию достоверных обвинений в применении пыток в его отношении.

– Мы говорили властям о том, что ему крайне необходимо получить медицинскую помощь, особенно после предполагаемого отравления в 2020 году, – говорится в заявлении. – То, что наши призывы к Кремлю были проигнорированы столь вопиющим образом и с таким пренебрежением к человеческой жизни, обернулось трагедией для Навального, его семьи и его сторонников. Это мрачный день для верховенства закона, свободы слова и прав человека.

Элис Эдвардс заявила о необходимости проведения всестороннего независимого расследования, включая судебно-медицинскую экспертизу.

Освободить всех политзаключенных

Группа экспертов ООН призвала Российскую Федерацию провести незамедлительное расследование сообщений о неожиданной смерти в заключении видного оппозиционного лидера Алексея Навального, отбывавшего 19-летний тюремный срок в результате его произвольного ареста в 2021 году и политически мотивированного судебного разбирательства по необоснованным обвинениям в экстремизме.

Эксперты вновь выступили с обращением освободить всех оппозиционеров, правозащитников, журналистов и антивоенных активистов, произвольно задержанных за мирное осуществление своих прав человека и противодействие войне России против Украины. В частности, они потребовали освободить Владимира Кара-Мурзу*, Илью Яшина* и Алексея Горинова*, здоровью и жизни которых угрожает серьезная опасность.

– Мир потрясен сообщениями о смерти Навального, политического деятеля, у которого хватило мужества и высоких внутренних убеждений бросить вызов российской власти в связи с подрывом верховенства закона, демократии и прав человека в России, – заявили эксперты. По их словам, необходимо срочно расследовать эти сообщения и привлечь к ответственности всех виновных.

Информация о смерти Навального была впервые опубликована на сайте Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу. Эксперты отметили, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила следственную группу в колонию ИК-3, где содержался Навальный. «Если смерть Навального подтвердится, она будет расценена как произвольное лишение жизни и послужит убедительным подтверждением резкого ухудшения ситуации с правами человека в Российской Федерации», – заявили эксперты.

Вопрос произвольного ареста и содержания под стражей Алексея Навального в качестве мести за его политическую деятельность и оппозиционные выступления против российских властей неоднократно поднимался экспертами ООН, международными и региональными правозащитными организациями.

– Мы предупреждали власти о том, что условия содержание Навального в заключении равносильны пыткам и жестокому обращению, – заявили эксперты. – Российские власти оставили без внимания настоятельные призывы к освобождению Навального, в том числе по гуманитарным соображениям в связи с ухудшением его здоровья и отказом в адекватной медицинской помощи в тюрьме.

Аресты адвокатов

Троих адвокатов Навального арестовали в октябре 2023 года по обвинению в «экстремизме», а еще двоих адвокатов, находящихся в изгнании, заочно приговорили к тюремному заключению. Насильственное исчезновение Навального и сообщение о его «появлении» 25 декабря 2023 года после секретного этапирования в исправительную колонию к северу от Полярного круга были расценены как намеренная попытка российской власти изолировать Навального от общественности и перекрыть ему доступ к адвокатам и семье.

– Сейчас не время просто выражать соболезнования. Время требовать справедливости для Навального и всех остальных политических активистов и правозащитников в Российской Федерации, ставших жертвами действующей в ней репрессивной системы подавления и принуждения к молчанию гражданского общества и любого инакомыслия, – подчеркнули спецдокладчики.

Спецдокладчики, подписавшие заявление

Заявление подписали Мариана Кацарова, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации; Маргарет Саттертвейт, Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов; Сесилия М. Байе, Независимый эксперт по вопросу о правах человека и международной солидарности; Тлаленг Мофокенг, Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья; Мэри Лоулор, Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников; Др. Элис Джилл Эдвардс, Специальный докладчик по вопросу о пытках; Моррис Тидбалл-Бинц, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях; Клеман Ньялетсосси Вуль, Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциации; Ауа Балд, Председатель-докладчик Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям.

Спецдокладчиков, напомним, назначает Совет ООН по правам человека. Они не являются сотрудниками ООН и не получают за свою деятельность заработную плату от организации.

* Российские власти признали их иностранными агентами, экстремистами и уголовниками