 

Задняя панель Asus ROG Phone 8 Pro подверглась разрушительному тесту от JerryRigEverything

17.02.2024, 20:07, Разное
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В январе 2024 года на мировом рынке появилась серия смартфонов Asus ROG Phone 8 Pro, за которыми пристально следят фанаты высокотехнологичных гаджетов. И один из самых известных YouTube-блогеров в области гаджетов, Зак Нельсон, известный как JerryRigEverything, не мог пропустить возможность испытать новый устройство в своих легендарных тестах на прочность.

Следователи канала JerryRigEverything уже знакомы с деталями процесса тестирования. Он начинается с проверки устройства на царапины, что обычно заканчивается появлением мелких царапин на уровне 6 и более глубоких борозд на уровне 7, что является стандартной реакцией для большинства смартфонов. Asus ROG Phone 8 Pro оснащен стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Тело ROG Phone 8 Pro изготовлено из металла, который подвержен царапинам с любой стороны. Дисплей выдерживает пламя зажигалки в течение 20 секунд, после чего пиксели на нем становятся белыми.

Проходя к основной части теста на прочность, Зак пытается согнуть ROG Phone 8 Pro сзади и спереди. При приложении достаточного давления спереди заметно значительное искривление. Сзади также произошло полное разрушение стеклянной задней панели. Тем не менее, устройство продолжало функционировать, в отличие от предыдущих моделей ROG Phone 5 и 6, которые провалили этот тест.

После теста на сгибание Зак разобрал ROG Phone 8 Pro, чтобы продемонстрировать светодиодную подсветку ROG, более крупную систему охлаждения и другие внутренние детали смартфона.


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