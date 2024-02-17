 

Как различить острый инфаркт и приступ панкреатита: советы врачей

17.02.2024, 20:07, Разное
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Спортивный врач Александра Чистякова предупреждает о возможности путаницы между острым инфарктом и приступом панкреатита. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась ключевыми признаками, помогающими различить эти заболевания.

При панкреатите боли обычно возникают в верхней части живота и могут отдавать в левую руку, что также характерно для острого инфаркта. Тем не менее, у приступа панкреатита характерно непрерывное рвота, диарея и метеоризм, в то время как при инфаркте происходит однократная рвота.

Чтобы помочь в различии, кардиолог Олег Варфоломеев выделяет основные признаки каждого состояния:

Инфаркт миокарда:
– Характер боли: давящая, стискивающая, часто распространяется в левую руку, шею, челюсть или спину.
– Дополнительные симптомы: одышка, потеря сознания, тошнота и рвота, общая слабость.
– Боль может быть связана с физической активностью и длиться более 15 минут.

Панкреатит:
– Характер боли: острая боль в верхней части живота, часто подреберье слева, может усиливаться после еды.
– Дополнительные симптомы: тошнота, рвота, желтушность кожи, потеря аппетита, вздутие живота.
– Боль не связана с физической активностью и может уменьшаться при наклоне вперёд.

В случае подозрений на серьезное состояние важно обратиться к медицинской помощи. Только врач может точно определить причину боли и предоставить необходимое лечение.


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