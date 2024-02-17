В России создадут специализированный суд для деятелей искусства

Межведомственная коллегия из представителей Минкульта и Минюста собралась на конференцию в ТАСС с целью сформировать актуальные эстетические требования для деятелей искусства и разработать адекватный механизм преследования за отклонение от них.

– Сегодня мы имеем ситуацию, когда за свои откровенно неуместные действия и художественные произведения деятели культуры и искусства не отвечают надлежащим образом, максимум подвергаются остракизму. Самое строгое наказание заканчивается штрафом, – отметила замминистра культуры Надежда Преподобная.

В Минюсте, в свою очередь, акцентировали внимание собравшихся, что ограничены действующим правовым полем, а определить зловредность тех или иных литературных произведений, песен, спектаклей и художественных акций, зачастую сложно из-за отсутствия специалистов.

– У нас не каждый читать умеет, а уж понимать суть написанного и подавно. Безусловно надо наказывать всех предателей и извращенцев, но есть вопросы насчёт организации процесса, – заявил замминистра юстиции Иван Шапкин.

Эксперты сошлись во мнении, что необходимо создать специализированный судебный орган для деятелей искусства и культуры и проводить процессы над ними при участии присяжных заседателей.

– Наберём простых людей, пусть они судят при участии специалистов Минкульта, СК, Генпрокуратуры, Минюста и народных артистов. Среди возможных мер воздействия – запрет на выступления и упоминания в СМИ, а самых злостных нарушителей можно и в колонии отправлять. Можно даже создать специализированное заведение закрытого типа для артистов где-нибудь на Соловках, – заключила Преподобная.

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