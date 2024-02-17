Геймеры объединились и выступили против Activision Blizzard из-за незаконной монополии

Профессиональные геймеры подали в суд на гиганта игровой индустрии Activision Blizzard, обвиняя компанию в незаконной монополии на киберспортивные турниры, особенно в рамках серии боевиков от первого лица Call of Duty, пишет агентство Reuters.

Согласно иску, Call of Duty является одним из самых продаваемых продуктов в индустрии, принося компании миллиарды долларов ежегодной выручки.

В 2016 году Activision приобрела киберспортивную организацию Major League Gaming за $46 млн и стала главным организатором соревнований по Call of Duty. После этого были введены строгие условия контрактов для игроков и команд.

Из претензии следует, что команды, не соглашавшиеся с требованиями Activision или не могшие их выполнить, были исключены из профессиональных турниров по Call of Duty.

Activision заявила о готовности «решительно защищаться от этих обвинений, которые не имеют ни фактического, ни правового обоснования», и отказалась от выплаты десятков миллионов долларов, требуемых истцами до подачи иска.