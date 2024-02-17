Михаил Мишустин поручил создать и запустить в эксплуатацию Национальную базу генетической информации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству науки и высшего образования РФ создать и запустить в эксплуатацию Национальную базу генетической информации. Релевантное постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке, необходимо создать реестр к 1 сентября 2025 года.

Из содержания постановления следует, что цель создания генетического реестра заключается в обеспечении национальной безопасности, защите жизни и здоровья граждан, а также обмене информацией в рамках генно-инженерной деятельности. Система будет включать в себя как образцы дикой природы, растений и животных, гены особо опасных вирусов, так и персональные генетические данные человека.

Нововведение вступает в силу с 1 сентября текущего года. Предполагается, что информация будет общедоступной.

В 2022 году Государственная дума приняла законопроект о создании государственной информационной системы “Национальная база генетической информации”.