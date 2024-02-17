Мнение: О фото дня (под катом)… Или уже — дна?

Жизнь полна странных совпадений и переплетений. Иногда люди, прежде вовсе незнакомые, пересекаются где-то случайно — и начинается уже совсем другая #история для каждого. В которой их судьбы сплетаются, а имена оказываются где-то рядом. Хотя это совсем не обязательно о страницах семейного альбома, крепкой дружбе или политической борьбе.

И да, фраза «…умерли в один день» тоже не обязательно о счастливом конце.

В один день с Алексеем Навальным умер человек, который его фотографировал в зале суда, а после задержания сделал снимок, ставший историческим и символическим. Волонтёр и фотограф-документалист Дмитрий Марков, скончавшийся в Порохове (Псковская обл.) 16 февраля на 42-м году жизни, выручил за это фото 2 млн рублей. И все их потратил на благотворительность.

Он не был «политическим» фотографом. Он просто фотографировал жизнь в российской глубинке, как она есть. Снимки порой выходили тоскливыми. Но на все упрёки автор отвечал, что снимает «не парадную Россию», а «обычных людей и обычные ситуации». Его работы регулярно выставлялись в галереях Франции и США. Он неоднократно получал премии на престижных фотоконкурсах: гран-при «Серебряной камеры», второе место на Photo Philanthropy Activist Awards 2014 в любительской категории за фотоисторию «Дорога из серого кирпича» об инвалиде-колясочнике и его сыне из Пскова, стал лауреатом премии «Камертон». Несмотря на зарубежное признание, из России не уехал с началом СВО. И продолжал свой проект «Выжившие» в помощь молодым людям с наркотической зависимостью. Не бросил своих.

За что не раз огребал от хороших русских со светлыми лицами. Как же так — он был «против Путина», а теперь не кидает какашки в Россию, не осуждает её публично и даже, о Боже, употребляет аббревиатуру СВО вместо *****! Ату его! Ну и затравили, захейтили в комментариях.

«Я сегодня отправил 2000 рублей на сигареты срочнику, которого поднимал с 11 лет, с детдомовской палаты. С конца февраля их отправляют в Воронежскую область подвозить снаряды на границу, — записал Дмитрий Марков в одном из своих последних постов за несколько дней до смерти. — Я понимаю, что, уехав за границу, легко придушить жалость и расчеловечить всех таких до “оккупантов, ради наживы”. Но я здесь. Я не могу взять и перестать любить близких мне людей и начать их ненавидеть. И понимаю, что являюсь тем самым законной целью для ненависти со стороны украинцев. Я не знаю как в этой ситуации поступить правильно и быть хорошим для всех, да и возможно ли это вообще».

Не эта ли «законная ненависть со стороны украинцев» и убила в конце концов «нехорошего русского», но хорошего человека и честного фотографа?

А «хорошие русские», сытые, гладкие, закордонные — признаются ли себе, что сделали гадость и подлость, эту ненависть подпитывая?

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