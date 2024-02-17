 

Хирург Умнов предупредил о “мучительной смерти” из-за любви к пиву

17.02.2024, 17:52, Разное
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Хирург Александр Умнов из Государственного университета просвещения подчеркнул, что пиво, несмотря на свое низкое содержание алкоголя по сравнению с водкой, является одним из наиболее вредных напитков для сердца и печени. Употребление этого напитка может привести к инфаркту и циррозу, что чревато “мучительной смертью”. Пиво, благодаря высокому содержанию кобальта в пене, оказывает негативное воздействие на сердце и сосуды, расширяя полости сердца и утолщая его стенки.

Кроме того, пиво способствует увеличению массы тела, формированию “пивного пуза”, покраснению лица и увеличению молочных желез у мужчин.

Антонина Гуреева, врач-эндокринолог, отмечает, что пиво оказывает негативное воздействие на эндокринную систему по нескольким причинам. Спирт, содержащийся в пиве, может повредить поджелудочную железу, что может привести к сахарному диабету. Кроме того, алкоголь влияет на уровень гормонов, таких как эстрогены и тестостерон, что может нарушить работу репродуктивной системы.

Помимо этого, избыточное потребление пива может привести к ожирению, инсулинорезистентности и негативно сказываться на функции щитовидной железы. Алкоголь также влияет на уровень гормонов стресса, что может вызвать дисбаланс и оказать негативное воздействие на общее здоровье эндокринной системы.

Важно помнить, что употребление алкоголя должно быть умеренным. Медицинские рекомендации советуют ограничивать потребление алкоголя, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в том числе для эндокринной системы.


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