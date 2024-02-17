 

Lenovo раскрыла характеристики ноутбука-трансформера Yoga Book 9 13IMU9

17.02.2024, 17:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Lenovo анонсировала новый ноутбук-трансформер под названием Yoga Book 9 13IMU9, который оснащен двумя 13,3-дюймовыми OLED-экранами, пишет портал GizmoChina.

Оба OLED-дисплея обладают разрешением 2,8К (2880х1800 пикселей), яркостью 400 нит и воспроизводят цвета по стандарту DCI-P3 на 100%. Устройство совместимо со стилусом Lenovo Digital Pen 3 и Bluetooth-клавиатурой Yoga Book 9 KB, а также способно менять расположение экранов в зависимости от выполняемой задачи. Например, второй дисплей может использоваться в качестве тачпада или подставки для клавиатуры.

За производительность ноутбука отвечают новый процессор Intel Core Ultra 7 155U, оперативная память LPDDR5 до 32 ГБ и SSD-накопитель до 1 ТБ. Устройство также обеспечивает поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и оснащено тремя портами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, USB4 с USB PD 3.0 и DisplayPort 2.1. Среди прочих особенностей отмечается наличие акселерометра, гироскопа, датчика освещения, датчика Холла и 5-мегапиксельной камеры с ИК-сенсором.

Lenovo Yoga Book 9 оснащен четырьмя динамиками Bowers & Wilkins общей мощностью 4 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Аккумулятор на 80 Вт*ч обеспечивает до 9 часов автономной работы. Новинка работает под управлением Windows 11.

Стоимость Lenovo Yoga Book 9 пока не раскрывается.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Хирург Умнов предупредил о “мучительной смерти” из-за любви к пиву

17.02 / Информация о Samsung Galaxy A35 появилась в каталоге Google Play Console,

17.02 / Amnesty International признала участников «голой вечеринки» жертвами политических репрессий

17.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Флаги России на Авдеевском коксохиме и вокзале Авдеевки

17.02 / Мнение: Рецессия в Великобритании, угроза дефицита чая и британские очереди в стоматологию

17.02 / Егора Летова могут лишить звания народного артиста Российской Федерации

17.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Битва за Авдеевку. Промежуточные моменты

17.02 / Мнение: Слабость США, или почему Эквадор выполнил требование России

17.02 / Рупор кремлевской пропаганды: FPV Kamikadze Drone

17.02 / Кандидат Харитонов пообещал возродить советское производство бананов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика