Lenovo раскрыла характеристики ноутбука-трансформера Yoga Book 9 13IMU9

Компания Lenovo анонсировала новый ноутбук-трансформер под названием Yoga Book 9 13IMU9, который оснащен двумя 13,3-дюймовыми OLED-экранами, пишет портал GizmoChina.

Оба OLED-дисплея обладают разрешением 2,8К (2880х1800 пикселей), яркостью 400 нит и воспроизводят цвета по стандарту DCI-P3 на 100%. Устройство совместимо со стилусом Lenovo Digital Pen 3 и Bluetooth-клавиатурой Yoga Book 9 KB, а также способно менять расположение экранов в зависимости от выполняемой задачи. Например, второй дисплей может использоваться в качестве тачпада или подставки для клавиатуры.

За производительность ноутбука отвечают новый процессор Intel Core Ultra 7 155U, оперативная память LPDDR5 до 32 ГБ и SSD-накопитель до 1 ТБ. Устройство также обеспечивает поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и оснащено тремя портами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, USB4 с USB PD 3.0 и DisplayPort 2.1. Среди прочих особенностей отмечается наличие акселерометра, гироскопа, датчика освещения, датчика Холла и 5-мегапиксельной камеры с ИК-сенсором.

Lenovo Yoga Book 9 оснащен четырьмя динамиками Bowers & Wilkins общей мощностью 4 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Аккумулятор на 80 Вт*ч обеспечивает до 9 часов автономной работы. Новинка работает под управлением Windows 11.

Стоимость Lenovo Yoga Book 9 пока не раскрывается.