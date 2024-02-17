Информация о Samsung Galaxy A35 появилась в каталоге Google Play Console,

Информация о новом смартфоне Samsung Galaxy A35 появилась в каталоге Google Play Console, но устройство еще не было представлено официально. По данным портала MySmartPrice, изображение, сопровождающее спецификации, подтверждает ранние утечки.

Согласно утечкам, Samsung Galaxy A35 будет оснащен экраном Full HD+ и чипом Samsung Exynos 1380, а также 8 ГБ оперативной памяти. По слухам, также будет доступна версия с 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт также включен в спецификации.

Смартфон будет оборудован основной камерой на 50 Мп, дополненной двумя модулями на 8 и 5 Мп, а селфи-камера получит разрешение 13 Мп. Одним из ключевых преимуществ Galaxy A35 станет наличие сертифицированной защиты от воды и пыли по стандарту IP67, что редко встречается в среднебюджетных моделях. Внешне Galaxy A35 будет напоминать Galaxy A55 и базовые модели Galaxy S24 с незначительными отличиями.

В середине февраля Samsung Galaxy A35 протестировали в базе Geekbench 5, где он набрал 1020 и 2973 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.