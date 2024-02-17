Amnesty International признала участников «голой вечеринки» жертвами политических репрессий

Международная правозащитная организация Amnesty International (запрещена в РФ) опубликовала доклад, посвящённый политическим репрессиям в России в связи с вечеринкой в клубе «Мутабор», организованной Анастасией Ивлеевой.

Все её участники получили статус жертв политических репрессий.

Как утверждает представитель Amnesty International Шульц-Клаус Роттенбрюк, «оппозиционно настроенных знаменитостей заставили раздеться почти догола и в таком виде снимали их на видео, публикуя кадры на всю страну», чем «унизили человеческое достоинство и морально покалечили этих людей». Всех артистов, блогеров и музыкантов, репрессированных в клубе «Мутабор», просят обратиться на горячую линию Amnesty International в Люксембурге, чтобы назначить время приёма для выдачи удостоверения жертвы репрессий.

Согласно действующему европейскому законодательству, обладатели этого документа получат право на пожизненную пенсию в размере 350 евро, а также на получение

вида на жительство в странах Евросоюза по ускоренной процедуре.

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