 

Мнение: Рецессия в Великобритании, угроза дефицита чая и британские очереди в стоматологию

17.02.2024, 15:35, Разное
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1. Война с Россией и поддержка Израиля делают британцев беднее. Британская экономика теперь официально находится в состоянии рецессии: в 3-м квартале прошлого года она сократилась на 0,1%, а в 4-м квартале – на 0,3% (ссылка). В предыдущие несколько кварталов (с начала 2022 года) рост болтался около нуля (синяя линия на заглавном графике). Ещё грустнее получится, если считать ВВП на душу населения – подушевого роста с 2022 года не было, средний британец постепенно беднел.
 

2. Дальше будет ещё хуже. Британия крайне зависит от импорта, и там нет своего Владимира Путина, который запустил бы импортозамещение. А британский импорт зависит от морской торговли, дела с которой в мире сейчас обстоят неважно.

Из-за атак хуситов на западные торговые суда в Красном море Европа рискует столкнуться с дефицитом чая – одного из ключевых товаров, которые ранее перевозились преимущественно через Суэц (ссылка).
 
Отдельные британские магазины уже вывешивают таблички навроде «У нас проблемы с поставками, связанные со снабжением страны чёрным чаем». Но пока что ритейлеры уверяют британцев через СМИ, что трудности временные. Они, разумеется, правы: при капитализме дефицита чая не будет. Однако вместо дефицита будет рост цен, который британцев также огорчит.

Напомню, основная часть чайного экспорта в мире идёт именно на Запад, в Европу, а крупнейшими странами экспортёрами являются Индия, Китай, Шри-Ланка и Кения. Перевозка альтернативным маршрутом вокруг Африки на две недели длиннее, чем через Суэцкий канал, а значит, если кризис в Красном море затянется (а он затягивается), это неизбежно скажется на ценах, причём не только на чай.

3. Очень дорого лечить зубы не только в США, но и в Великобритании — что, кстати, можно понять хотя бы по фотографиям коренных британцев (ссылка):

Вчера в Бристоле открыли государственную зубную поликлинику. С раннего утра выстроилась огромная очередь только для того, чтобы зарегистрироваться на прием. Поняв, что не справляются с потоком, дантисты вызвали полицию. В середине дня запись пришлось прервать. Сегодня The Daily Telegraph приводит ряд историй из этой очереди. Одна тетенька призналась, что ее 6-летнего внука пока еще ни разу не удалось записать на прием к дантисту.

Я одного не пойму: а электронную запись в больницы британцы еще не изобрели?!

Источник: Место для дискуссий


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