Рупор кремлевской пропаганды: Битва за Авдеевку. Промежуточные моменты

Несколько промежуточных моментов.

1. Битва за Авдеевку стала фактически первым крупным сражением ВС РФ выигранным в 2024 году и первым крупным городом освобожденным (с оглядкой на необходимость зачистки + освобождение коксохима) в 2024 году.

2. Пал наиболее сильно укрепленный и подготовленный к долговременной обороне оперативно-стратегический укрепрайон противника на Донбассе.

3. Враг реально оттесняется от непосредственных окраин Донецка, где фронт фактически проходил у городской черты. Обстрелы это не прекратит, но несколько снизит их интенсивность.

4. Основные лавры за поражение в Авдеевке пожали Зеленский и Сырский. Залужный вовремя смылся, хотя все оперативные причины для поражения ВСУ в Авдеевке сформировались как раз при Залужном. Американцы умело вывели свою креатуру из под удара.

5. Решающим моментом в битве за Авдеевку стал прорыв наших штурмовиков к югу от коксохима и разрезание города на 2 части, что предопределило быстрый развал обороны противника. Важнейшую роль сыграло и массирование применение тяжелых авиабомб уничтожавших узлы обороны противника на пути продвижения наших войск.

Общие итоги подведем чуть позже.

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