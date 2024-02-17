 

Рупор кремлевской пропаганды: Битва за Авдеевку. Промежуточные моменты

17.02.2024, 15:15, Разное
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Несколько промежуточных моментов.

1. Битва за Авдеевку стала фактически первым крупным сражением ВС РФ выигранным в 2024 году и первым крупным городом освобожденным (с оглядкой на необходимость зачистки + освобождение коксохима) в 2024 году.
2. Пал наиболее сильно укрепленный и подготовленный к долговременной обороне оперативно-стратегический укрепрайон противника на Донбассе.
3. Враг реально оттесняется от непосредственных окраин Донецка, где фронт фактически проходил у городской черты. Обстрелы это не прекратит, но несколько снизит их интенсивность.
4. Основные лавры за поражение в Авдеевке пожали Зеленский и Сырский. Залужный вовремя смылся, хотя все оперативные причины для поражения ВСУ в Авдеевке сформировались как раз при Залужном. Американцы умело вывели свою креатуру из под удара.
5. Решающим моментом в битве за Авдеевку стал прорыв наших штурмовиков к югу от коксохима и разрезание города на 2 части, что предопределило быстрый развал обороны противника. Важнейшую роль сыграло и массирование применение тяжелых авиабомб уничтожавших узлы обороны противника на пути продвижения наших войск.

Общие итоги подведем чуть позже.

Источник: Colonel Cassad


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