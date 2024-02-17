Трое турецких моряков умерли после отравления трупным запахом рыбы

Из Абхазии поступила информация о трагическом случае на турецком рыболовном судне, где трое моряков скончались, а состояние ещё четверых оценивается как тяжёлое, как рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

По данным ведомства, троих пациентов подключили к кислороду, один находится на искусственной вентиляции лёгких. Трое других пассажиров судна скончались, их тела доставлены в морг.

Согласно информации из Генпрокуратуры республики, рыбаки отравились трупным запахом рыбы. Ведомство также сообщило о начале проверки произошедшего.

“По данным ТАСС, рыбаки, умершие 16 февраля на турецком сейнере, отравились трупным запахом рыбы при чистке трюма”, – уточнили в пресс-службе ведомства.