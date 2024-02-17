 

«Им нужнее»: вместо Украины и Молдавии в ЕС примут Армению

17.02.2024, 9:33, Разное
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Комитет по интеграции Европарламента завершил рассмотрение заявок Армении, Украины и Молдавии о вступлении в ЕС. Проанализировав все предоставленные документы, а также «иные материалы, отражающие уровень развития бывших советских республик», еврочиновники пришли к однозначному выводу – только Ереван на сегодняшний день выполнил все условия и может войти в «Единую Европу» уже через 4 года.

«Несмотря на некоторые позитивные изменения, Украина и Молдавия не соответствуют требованиям, предъявляемым к потенциальным членам Европейского Союза, в то время как Армения добилась выдающихся успехов по большинству вопросов и может быть рекомендована для интеграции в ЕС», – говорится в отчёте комитета, опубликованном на сайте Европарламента.

Как рассказал источник газеты L’Humanité в Еврокомиссии, решение о приёме Армении уже де-факто принято и в ближайшее время будет оформлено документально.

«Ереван выполнил все наши условия, в то время как Киев постоянно отказывается исполнять принятые на себя обязательства. Кроме того, Армения находится в сложной геополитической ситуации, им членство в ЕС нужнее», – пояснил изданию высокопоставленный еврочиновник.

В случае вступления Армении в ЕС, страна обретёт почётное право покинуть ОДКБ и Таможенный союз, однако Брюссель уже пообещал компенсировать Еревану все экономические потери и обеспечить «небывалый приток инвестиций и безвозмездной помощи».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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