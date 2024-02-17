Мнение: О выходе без выхода… Авдеевка — всё?

Перемена командования ожидаемо не помогла украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Великая Авдеевская оборонительная операция закончилась, не успев толком начаться. Ещё вчера туда подтягивали подкрепления и говорили о «контролируемой» ситуации. Но уже минувшей ночью новый главком ВСУ Александр Сырский принял «трудное решение» произвести операцию Экстракшн-2. И с пафосом заявил, что «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе всех подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах».

Это уже второй оставленный им крупный узловой пункт обороны. Первым, если кто забыл, была «фортеция Бахмут», в ходе удержания которой ВСУ потеряли вдвое больше личного состава, чем наступающая сторона. Тем не менее, Александр Сырский может считать Авдеевку первым своим крупным успехом на посту главкома.

Ведь в течение всего лишь недели он добился от Владимира Зеленского того, что его предшественник Валерий Залужный добивался безуспешно месяцами. И погорел на этом. А теперь, оказывается, переход «на более выгодные рубежи обороны» там, где раньше был глубокий тыл — это единственно верное решение. Предлагая его, прежний главком был не прав, а новый — прав стопроцентно.

Только не спрашивайте, почему так. Это украинская логика. А она — стократ мудрёнее женской.

Разумеется, этот отход «на определённые позиции» прикрывался байками о «несметных потерях» России. Но правда в том, что колоссальные потери в последние дни несли именно ВСУ, по которым в полную мощь заработали артиллерия и авиация, снося мощными снарядами и умными бомбами целые кварталы. Как только удалось наладить полноценный «огневой вал» с воздуха и скоординировать его с наземными штурмами, украинская оборона посыпалась. Несмотря на то, что систему защитных сооружений в Авдеевке строили и укрепляли годами.

Хотя украинские военачальники заявляют, что подразделения ВСУ из Авдеевки уже выведены, на самом деле, это не так. В городе остаются очаги сопротивления. Судя по кадрам с мест, бои не прекращались всю ночь. А само слабо организованное бегство ВСУ шло, как сообщают российские ТГ-каналы, через поля в направлении Ласточкино по балке Дурной. Но подступы к Ласточкино и выход из балки, по данным ру-военкоров, ещё 15 февраля были дистанционно заминированы российской системой «Земледелие». Поэтому выход был возможен лишь ценой огромных потерь с украинской стороны.

Зато Владимир Зеленский теперь сможет в Мюнхене с полным основанием попенять спонсорам на «недостаточную поддержку». Авось и прокатит.

Может, ради этого он и согласился «сдать» Авдеевку как подарок к перевыборам Владимира Путина на постпрезидента РФ?

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