«В контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки» … и депутаты?

Красноярский депутат Вячеслав Дюков написал обращение к председателю городского совета. В нем он попросил снять с себя полномочия в связи с уходом на СВО.

Обращение к председателю городского совета Дюков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Он попросил освободить его от полномочий председателя в связи с его убытием в зону проведения «специальной военной операции» в Украине.

Напомним, 14 февраля на заседании комиссии по местному самоуправлению Вячеслав Дюков заявил, что «в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки».

Вячеслав Дюков: Юрий Геннадьевич, не далее, как в пятницу, у нас было тут мероприятие, инициированное главой города. Я был, откровенно говоря, удивлен его словами о том, что Железнодорожный и Центральный районы — самые худшие по проведению работы с контрактниками. Это так, что ли?

Юрий Савчук: Ну смотрите, если эту тему как бы раздвигать, то здесь два момента. Во-первых, каждому району доведен план. Этот план расписан на целый 24-й год. Значит, есть две таблички. Одна табличка показывает, что на сегодняшнее число от общего плана сколько сделано, в этой табличке мы на четвертом месте официально. И когда мэр это сказал, я ему прямо на стол положил эту табличку. Теперь я понимаю, почему он это сказал. Потому что есть еще вторая табличка, где написаны по номерам районы. Железнодорожный район последний написан. Вот это, может, подействовало. И на сегодняшний день, у нас недовыполнение за февраль — два человека.

Вячеслав Дюков: Всё, Юрий Геннадьевич, у меня давление успокоилось.

Юрий Савчук: Ну, чтобы у вас давление сильно не было [высоким], я табличку вам покажу эту. В этой табличке все показано, что мы на четвертом месте идем. То же самое касается и нашего Центрального района. Мы — самые маленькие районы города Красноярска, спальные районы. У нас этих спортсменов, детей, людей от 18 до 27 лет мало.

Вячеслав Дюков: Ну, опять же, учитывая, что в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее, то Центральный и Железнодорожный район — это районы старые, центральные, где такого коллектива меньше, чем по периферии города.

Юрий Савчук: Ну, даже если мы говорим о зэках, у нас на территории есть СИЗО. Мы в том году 58 человек отправили, а нам их просто не засчитали. Ну, отправили и отправили. Нам сказали, что нет. Ну, нет и нет. Поэтому мы стараемся, конечно, именно работать с предприятиями сейчас, начинаем работать с судебными приставами, чтобы они, где должники у них, кто на работу еще не устроился…

Елена Южакова, председатель комиссии: Юрий Геннадьевич, да, мы поняли, что вы молодцы, давайте другие вопросы, более приземленные.

Однако спустя два дня Дюков опубликовал свои извинения на странице во «ВКонтакте»:

– Вчера в ходе заседания депутатской комиссии, на которой обсуждались вопросы мобилизации, к сожалению, я допустил высказывание, которое не соответствует действительности. Как человек, депутат, который неоднократно был в зоне СВО добровольно, я гораздо глубже понимаю все, что связано с СВО и мобилизацией. В ходе комиссии я говорил, что считаю необходимым сделать упор, в первую очередь, на патриотическую мотивацию в мобилизации, но высказывания об этом у меня получились, к сожалению, сбивчивыми. Приношу мои извинения всем, кого могли обидеть мои слова.

Председатель красноярского Горсовета Наталия Фирюлина также прокомментировала слова своего коллеги. Она считает, Дюков позволил себе неподобающие высказывания в адрес контрактников, призванных на военную службу в зоне СВО.

– И хотя я, будучи много лет знакома с Вячеславом Игоревичем, знаю его искреннюю патриотическую позицию, помню его поездки в зону СВО, сбор гуманитарной помощи и крайне уважительное отношение к бойцам, считаю необходимым собрать Комиссию по депутатской этике. Каким бы ни был контекст, коллега позволил себе недопустимые формулировки. В установленном законом формате расставим все точки над i, – написала Фирюлина на своей странице во «ВКонтакте».

В пресс-службе главы Красноярска, комментируя слова Дюкова, что Владислав Логинов считает «любые негативные оценки в адрес наших защитников, бойцов СВО … недопустимыми».