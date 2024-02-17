Мнение: О чудовищных потерях России второй год подряд… Это уже π-ц?

Подоспела свежая #статистика от медиков и загсов. И она уже не просто неутешительна — она трагична для России. Прямо портал в ад какой-то.

Тут как бы пора не «задумываться о будущем», а приходить к пониманию, что будущего никакого уже может не быть у страны и её граждан. Особенно в связи с «известными обстоятельствами», начавшимися примерно два года назад.

Росстат опубликовал годовую отчётность о естественном движении населения за 2023 год. Если передать всю картину кратко, то двух слов не хватит. Потребуются три.

#Россия продолжает «вымирать».

Родившихся в прошлом году отечественные демографы насчитали 1 млн 264,9 тыс. чел. И это на 3.2% меньше, чем годом ранее. Тревожный для страны тренд на снижение рождаемости продолжается.

Умерших и погибших (в ДТП или где-то ещё) было 1 млн 760,2 тыс. чел. Тут тоже фиксируется сокращение к 2022 году. Но всё равно естественная убыль составила почти полмиллиона человек. Для любителей точности: за прошлый год Россия потеряла «чистыми» 495.2 тыс. чел. против 599.6 тыс. чел. в 2022 г. Все эти данные — без учета статистической информации по новым субъектам РФ.



Инфографика © @MMI

Как отмечает ТГ-канал MMI, последним годом, когда наблюдался небольшой естественный прирост населения (5,3 тыс чел), был 2016-й. После этого — только вниз. И за следующие семь лет естественная убыль составила ровно 3,5 млн человек. При этом количество новорожденных сократилось ровно на треть, а вот число умерших в течение календарного года за это время уменьшилось на 6.8%.

Конечно, самым «убийственным» для России был период ковида — 2020-2021 гг., — когда в год умирало и погибало более 2 млн чел. Сейчас показатели смертности вернулись к долгосрочному тренду, несмотря на «всем известные обстоятельства». И это, к слову, опровергает популярные у запоребриковых небратьев нарративы и цифры.

Но всё же влияние «обстоятельств», похоже, заметно в первой графе демографической статистики. Число родившихся, если смотреть на среднесуточные показатели, заметно просело в сравнении с прошлым годом и тем более — с позапрошлым. Увы, «так случилось, мужчины ушли…». ©

В долгосрочном плане это также портал в бездну. Устойчивая негативная демография в этом десятилетии будет тянуть экономику России на дно. С точки зрения экономической теории, столь стремительная потеря населения и обвал рождаемости должны вести к снижению экономического роста. Они же будут ограничивать его потенциал в долгосрочной перспективе. И всё это — в дополнение к уже действующим тенденциям, среди которых устойчивый бюджетный дефицит, просто запредельные госрасходы на оборону и #безопасность, вынужденно жёсткая денежно-кредитная политика в целях сдерживания инфляции, от чего #экономика тоже тормозится. Плюс вполне мрачные расклады на будущее, независимо от того, когда и чем закончатся «всем известные обстоятельства».

Что Россия от них потеряла — уже понятно.

А вот что она приобретёт?

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