Пропавший полицейский был найден в шоковом состоянии – его похитили пришельцы

Эта история произошла в Аргентине, неподалеку от города Хенераль Пико, в марте 2006 года с 28-летним полицейским Луисом Серхио Пучеттой в звании капрала.

Был обычный вечер четверга, когда Пучетта, совершавший стандартное патрулирование в сельской местности, позвонил в свой участок и заявил, что ему срочно нужно подкрепление.

Он успел рассказать, в каком месте он сейчас находится, и отключился. Но когда другие полицейские приехали в названное место у дороги, то нашли там брошенный мотоцикл Пучетты, его шлем, рацию, табельное оружие и даже какие-то части униформы, а самого Пучетты нигде не было.

Были организованы экстренные поиски с привлечением полиции соседних участков и через 18 часов Пучетта был найден примерно в 20 км от того места, где остался его мотоцикл. Его случайно обнаружил местный фермер, когда проходил мимо канавы в поле. Пучетта сидел в канаве, сжавшись в комок, и не реагировал на слова фермера.

В Сети можно найти фото с брошенными вещами полицейского, поля, где его нашли и непосредственно места обнаружения Пучетты. На снимках видно, как другой полицейский (по имени Кике Марио) гладит Пучетту по голове, утешая и расспрашивая, что произошло.

“Я разговаривал с ним, пытаясь заставить его отреагировать. Я сказал ему, что рядом с ним стоит начальник Второго регионального управления и что он должен ему помочь. Потом я предложил ему расслабиться с помощью простого дыхательного упражнения, выполняя его на вдохе через нос и на выдохе через рот.

Постепенно Пучетта начал расслабляться, и я смог осмотреть его руки, не обнаружив никаких отклонений. То же самое произошло с его головой, хотя я не мог разглядеть его лица. Он говорил, что у него горят глаза и он постоянно закрывал лицо.

Когда он вытянул нижние конечности, он начал отрывисто рассказывать, заявив “за мной следили всю ночь”. На вопрос “кто?” он ответил, что “их было двое … у них были красные глаза…” Он начал рассказывать “Они казались прозрачными … и у них были красные глаза …с глазами, от которых у меня болела голова …Они сказали мне, что я должен делать … они позвонили мне по телефону … они сказали, что сегодня вечером они придут искать меня…””, – рассказывает Кике Марио.

Пучетта был доставлен в больницу Сентено, где было обнаружено, что, помимо сильного эмоционального потрясения, у него не было никаких признаков физического насилия.

Постепенно Пучетта пришел в себя и вскоре в местной газете появилась сенсационная статья, в которой он рассказал чрезвычайно необычную историю. Он сказал, что с ним связались два человекоподобных существа невысокого роста, с красными глазами, которые отдавали ему приказы с использованием телепатии. После этого он и позвонил в участок.

Но что произошло потом, он помнил с большим трудом. Он сказал, что пытался убежать от этих существ, а потом внезапно каким-то образом оказался в канаве в 20 км от предыдущего места. И он был ужасно напуган.

Полицейские пытались расследовать дело Пучетты и быстро обнаружили его следы, ведущие от мотоцикла. Но примерно через четыре км следы пропали. Так и осталось непонятным, то ли Пучетта растворился в воздухе, то ли резко свернул на ближайшее поле с травой, отчего следы затерялись.

При этом было известно, что Пучетта ранее всегда отличался безупречным поведением и у него не было никаких психических проблем. И было выявлено, что за несколько дней до своего исчезновения он сообщал о наблюдении странных огней в небе в этом же районе.

Пучетта в итоге пришел к выводу, что увиденные им инопланетяне похитили его и в плену он пережил какой-то ужасный травмирующий опыт, который повлиял на его психику, но который он так и не смог вспомнить. Однако кое-что он помнил:

“Я почувствовал, что нахожусь словно внутри живота своей матери, и затем начал вспоминать вещи из детства. Как будто это была моя жизнь в замедленном темпе, я не знаю, как долго это длилось”.

Потом у него возникло ощущение, что он очнулся от сна, и именно тогда он заметил рядом присутствие большой черной глыбы, высота которой была примерно 3 на 3 метра. “Мне было очень страшно”, – говорит Пучетта, отмечая, что “глыба левитировала”, и когда он хотел подойти ближе, она исчезла.

“У меня над головой загорелся свет, и я ощутил, что лежу на чем-то горячем, от чего у меня болят ступни. Голос говорил мне успокоиться и сказал, что я собираюсь встретиться со своей дочерью… и затем мне показали мою дочь, которая еще не родилась”.

Во время следствия было обнаружено немало странностей. Одна заключалась в том, что все эти 18 часов, пока его искали, Пучетта ничего не ел и не пил, это выявили в больнице. Но его организм почему-то не подавал признаки обезвоживания. Другая странность была в дожде. Когда Пучетту нашли, одежда на нем была полностью сухой и даже не грязной, но в этом районе двумя часами ранее прошел сильный дождь.

Что с Пучеттой было дальше, информации мало. Известно лишь, что он был так сильно травмирован, что не смог до конца оправиться и не смог больше работать в полиции. В 2013 году он принял решение уйти на пенсию.