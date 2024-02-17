Мнение: Собчак, Навальный и труп в холодильнике

Как обычно, после любого громкого политического убийства или покушения на убийство немедленно «выясняется», что Путину и его режиму такая смерть была ну абсолютно не нужна, совсем не в кассу, вообще бесполезна и прямо вредна; из чего тут же делается вывод, что режим, конечно же, абсолютно (и в этот раз тоже) ни при чем и его «подставили».

Вот и сейчас, как по нотам: еще, как говорится, тело не успело остыть, как главным вопросом стало «Ну зачем Путину убивать Навального? Ведь это же ему совсем невыгодно!»

Л-логика. У меня – небольшая информация к размышлению… про Собчак. В прошлую субботу я включил вечером телевизор, канал НТВ – и в рекламном блоге внезапно увидел приглашение на следующий день посмотреть на канале «фильм-расследование» с названием «Собчак ответит за всё: тайны Кровавой Барыни». Выглядело все чрезвычайно пародийно, если бы не сам факт: все, кто достаточно долго живет в России, знают, что «расследования» по НТВ никакого отношения к реальным расследованиям не имеют, а означают «черную метку». Ее посылают «особам, приближенным к императору» и попавшим в опалу – как последнее предупреждение о предстоящем аресте… или уже сразу после ареста. Так режим творчески перехватил инициативу у советских – только в совке такими были «разоблачительные» статьи в газете Правда. Они также были грозным предупреждением для всех: не общайтесь и не подходите к «разоблаченным» – они токсичны, зачумлены и вообще политически уже трупы.

Увидев в фигурантах желтого заказного «расследования» на желтушном НТВ Ксению – экс-кандидатку в президенты, я немало подивился и невольно подумал, что к завиральной теории проф. Соловья про «труп в холодильнике», похоже, подоспело неожиданное обоснование. Ведь все последние даже не годы, а десятилетия Ксения Собчак была особой как будто полностью защищенной от всей «силовой вертикали», несмотря на свое достаточно вольное и независимое поведение. Ей прощалась и фронда, и шашни с лучшим другом Навального Яшиным, и даже, о ужас, сомнения в принадлежности Крыма…Всё это по всем известной причине: Собчак – крестница Путина, она на прямой связи с президентом, кто посягнет на Ксению – в символическом смысле поставит под сомнение саму путинскую власть. Ее не трогали, имя Путина – лучшая охранная грамота… И вдруг – ее грязное белье в самом развязном тоне путинские шуты полощут на всю страну, на главном канале Газпрома.

Как так?… О том, что же такое произошло с Ксенией и, главное, при чем здесь гибель Навального и “выгода Путина”, вы сможете прочесть на своем любимом секретном канале Сапожника на Бусти, по ссылке https://boosty.to/sapojnik

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