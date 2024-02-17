Рупор кремлевской пропаганды: Расистский искусственный интеллект

Расистский искусственный интеллект

Мэрия Чикаго не будет продлевать контракт с компанией ShotSpotter, которая предоставляет полиции города программное обеспечение для распознания применяемого на улицах города огнестрельного оружия и его владельцев.

Мо мнению мэра, данная программа, которая использует алгоритм искусственного интеллекта, имеет расовую предвзятость, непропорционально часто распознает в преступниках афро-американцев .

В полиции же Чикаго отмечают её эффективность, утверждая, что за год использования среднее число трупов, возникших в результате городских перестрелок, снизилась на 30%: с 56 до 39 за неделю.

https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/14/chicago-shotspotter-contract – цинк

Программисты из Техаса наверное.

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