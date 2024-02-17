Рупор кремлевской пропаганды: Расистский искусственный интеллект
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Расистский искусственный интеллект
Мэрия Чикаго не будет продлевать контракт с компанией ShotSpotter, которая предоставляет полиции города программное обеспечение для распознания применяемого на улицах города огнестрельного оружия и его владельцев.
Мо мнению мэра, данная программа, которая использует алгоритм искусственного интеллекта, имеет расовую предвзятость, непропорционально часто распознает в преступниках афро-американцев .
В полиции же Чикаго отмечают её эффективность, утверждая, что за год использования среднее число трупов, возникших в результате городских перестрелок, снизилась на 30%: с 56 до 39 за неделю.
https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/14/chicago-shotspotter-contract – цинк
Программисты из Техаса наверное.
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Источник: Colonel Cassad
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