Мнение: О банановой республике… Но ведь это — победа?

Ох, не ту страну назвали Гондурасом! ©

В смысле — совсем не ту страну считали «банановой республикой». Она — не очень республика и не совсем банановая.

#Россия сделала ещё один мощный шаг к обретению подлинного суверенитета и неоспоримого влияния на мировой арене. И заодно утёрла нос #США.

Именно такие комментарии вызывает ещё одна новость дня у турбопатриотической общественности. Для которой минувшая пятница — прямо праздник какой-то.

Власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской техники США в обмен на новую. Об этом лично сообщил «РИА Новости» российский посол Владимир Спринчан. Дипломат рассказал, что в пятницу, 16 февраля, он встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. По словам посла, на переговорах власти Эквадора заявили, что страна, которая придерживается нейтрального статуса и имеет постоянное членство в #ООН, «не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне».

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путём, дипломатическими инструментами», — сказал Владимир Спринчан и добавил, что формально о решении Кито не передавать российскую технику Вашингтону станет известно на следующей неделе.

О планах отправить в США старую советскую технику власти Эквадора сообщили в конце февраля. Даниэль Нобоа назвал её «металлоломом» и говорил, что такие поставки не противоречат международным соглашениям. Соединённые Штаты в свою очередь собирались передать её Украине. Российское посольство предупредило, что расценит это как недружественный шаг и «вклад в конфликт [России и Украины] одной стороны». На фоне этого дипломатического конфликта #Россия в начале февраля ограничила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор объяснил это тем, что в плодах нашли муху-горбатку, личинки которой «вызывают миазы у домашних животных и человека» и являются переносчиком холеры. Кито после этого представил Россельхознадзору техническое обоснование, чтобы ведомство пересмотрело своё решение. Накануне, 16 февраля, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что власти разрешили поставки бананов в Россию с пяти эквадорских предприятий.

Эх, Беларусь, уже готовившаяся массово выращивать собственные бананы в теплицах, наверное, расстроится. Азербайджан с Ираном, планировавшие развивать у себя банановодство, быть может, тоже. Тем более, что какие-то контракты на поставки бананов с ними, по слухам, уже были заключены. Зато потребители вздохнут спокойно.

Но ведь это — #победа, полная и окончательная?

Лишь бы не заиграться, да?

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