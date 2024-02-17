Гелевые ногти весны: самые красивые цвета и дизайны сезона

По мере приближения весны солнце все чаще начинает показываться из-за туч. Настроение улучшается и хочется каких-то интересных перемен во внешности. Пожалуй, проще всего начать с маникюра. Давайте рассмотрим самые красивые варианты дизайна гелевых ногтей на весну.

Пастельные хромированные ногти

Перламутровый эффект очень моден в последние сезоны. Однако с повышением температуры морозные узоры уступят место более ярким, но в то же время нежным пастельным оттенкам. Выбирайте мягкие тона, такие как мятно-зеленый, нежно-розовый, нежно-голубой, лавандовый и желтый, которые создают ощущение тепла.

Цветочные акценты

Цветочные узоры придадут любому маникюру нотку яркости. Нежные цветы и лепестки добавляются с помощью различных техник, таких как ручная роспись или наклейки. Вы можете сочетать цветочный дизайн с любым цветом. Отдавайте предпочтение весенним растениям (мимоза, подснежник, крокус и так далее).

Ногти-кокетки

Покажите свою женственность с помощью ногтей-кокеток, которые сейчас на пике моды. Придумайте девичий дизайн в бледно-розовом цвете с интересными объемными деталями (жемчуг, стразы, бантики и так далее). Эта тенденция подходит для ногтей любой формы и длины, вам просто нужно адаптировать ее к своему стилю.

Ассорти на ногтях

Если вам приглянулось сразу несколько оттенков и дизайнов, вы не вынуждены выбирать что-то одно. Комбинированный нейл-арт — еще одна тенденция в маникюре, которая будет очень популярна весной. Придайте каждому ногтю уникальный дизайн, используя разные цвета, стразы, металлические акценты, французские кончики и 3D-узоры.

Простой дизайн

Простые минималистичные варианты оформления ногтей будут очень популярны весной. Маникюр в нюдовых и молочных тонах – лучший выбор для тех, кто хочет элегантный, но не кричащий нейл-арт. Утонченный полупрозрачный градиент с небольшим блеском на кончиках добавляет гламурности и отражает нежность сезона.

Солнечный френч

Желтый и оранжевый считаются исключительно летними цветами, но они также могут быть уместны в весеннем маникюре, если использовать их в минимальном количестве (например, для кончиков френча). Вы можете оформить так все ноготки или только акцентных. Добавьте озорных цветочков для более гармоничной картины.

Необычный голографический дизайн

Для весны просто идеально подходит все сверкающее и блестящее. Возьмите за основу розовый и фиолетовый голографические лаки и дополните его различными нежными узорами в такой же цветовой гамме, а также блестками и стразами. Придайте каждому ноготки свою неповторимую индивидуальность.

Нежные мотивы

Весна ассоциируется с легкостью и нежностью. Поэтому маникюр должен быть таким же романтичным. Отдавайте предпочтение нюдово-розовой основе. Украсьте акцентные ноготки цветочками или перышками в стильной акварельной технике. Добавьте немного золота.

Фиолетовый мрамор

Весной также можно использовать глубокие темные оттенки. Возьмите фиолетовый, сиреневый и черный, добавьте капельку белого, а потом вооружитесь зубочисткой и сделайте на ногтях красивые разводы, напоминающие текстуру мрамора.