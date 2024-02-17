Межсезонные куртки на начало весны: тенденции 2024 года

Приближается весна, а это значит, что наступило время одежды для межсезонья. Куртки в этом плане – просто незаменимая вещь. Что касается тенденций 2024 года, на первый план выходят бомберы, которые давно стали нестареющей классикой. Это одна из самых любимых многими межсезонных курток, которая в последнее время стала трендом на подиумах и в уличном стиле. Бомбер отлично сочетается с разными предметами одежды. Он великолепно смотрится со спортивными костюмами и джинсами, а также мини-платьями и обувью на высоких каблуках.

Для повседневного образа их можно сочетать с джинсами мом и любимыми кроссовками. Рокерский вид придадут этой куртке байкерские ботинки и платье. С элегантными брюками, блузкой и туфлями на низком каблуке можно отправиться на более формальное мероприятие.

Но не только в бомберах можно блистать в межсезонье. Вот несколько модных курток, которые будут в тренде весной 2024 года.

Бомбер оверсайз

Модель оверсайз, сохраняет все черты бомбера и отлично смотрится в цвете хаки. Благодаря своему размеру он будет отлично смотреться с более облегающей одеждой – с джинсами, которые подчеркивают фигуру. Его можно сочетать и с более широкими брюками или надевать поверх платьев, а также с миди или длинными юбками, что придаст образу шика в стиле бохо.

Анорак из искусственной кожи

Эта куртка отлично подходит для прохладной погоды в межсезонье. Она согреет благодаря термоподкладке, а длина позволит продемонстрировать модные джинсы и создать очень стильный образ.

Двусторонний пуховик

Теплый и удобный пуховик – базовая одежда для межсезонья. Эта легкая двусторонняя модель является универсальной. Однотонные куртки в сочетании с джинсами и кроссовками подойдут для создания спортивного образа. Принт позволит поиграть с более элегантными предметами одежды.

Куртка двусторонняя с меховым эффектом

Эта легкая двусторонняя модель идеально подойдет для повседневного образа. Короткая модель достаточно теплая для межсезонья. Одна из ее сторон изготовлена ​​из плащевой ткани и придает модели спортивный вид. Другая имеет эффект меха, что делает ее подходящей для создания молодежного и повседневного образа.

Куртка косуха

Черная косуха обязательно должна присутствовать в гардеробе. Облегающая модель из искусственной кожи с асимметричной застежкой придаст ощущение молодости. Ее можно сочетать его с узкими джинсами для создания рокерского образа или с юбками миди и кроссовками для создания наряда в уличном стиле.

Куртка с поясом

Если нужно подобрать более формальную одежду для повседневной носки в офисе, эта куртка станет отличным выбором. Пояс подчеркивает фигуру, а элегантный дизайн однотонной модели позволяет сочетать ее как с классическими брюками, так и со свободными джинсами.

Прорезиненная куртка

С наступлением межсезонья нужно быть готовой к дождю. Эта парка идеальна для такой погоды благодаря водонепроницаемости и классической длине. Она отлично смотрится с узкими темными джинсами и ботинками челси или резиновыми сапогами.

Короткий пуховик

Он идеально подходит для более холодной погоды. Эта черная модель отлично смотрится со свободными повседневными брюками, кроссовками или модными лоферами.

Байкерская куртка с заклепками

Кожаная рокерская куртка с заклепками, которые добавляют акцентов образу, благодаря дизайну подойдет для создания неформальных нарядов. Также ее можно надевать по особым случаям, комбинируя с блузками, юбками, платьями.

Утепленная куртка с золотыми пуговицами (главное фото)

Эта короткая и очень легкая модель имеет красивый круглый вырез и выглядит очень элегантно. Внешняя отделка куртки водонепроницаема и создает эффект кожи, что позволяет сочетать ее с платьями и юбками, а также с офисными брюками.