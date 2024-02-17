Цены пошли вверх
17.02.2024, 13:13, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в январе 2024 года стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 2,35 процента и составила 5345 рублей (в декабре – 5222 рубля).
Больше всего за месяц выросли цены на капусту (+24,35%), огурцы (+14,8%) и картофель (+13%). Наиболее заметно подешевели чай (-6,4%) и кура (-4%).
В целом, сводный индекс (рост) потребительских цен в январе составил по отношению к предыдущему месяцу 101,2%, в том числе на продовольственные товары – 101,6%, непродовольственные – 100,1%, платные услуги населению – 101,6%.
Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции. При этом, минимальный прожиточный минимум в Ярославской области установлен в размере 15 144 рублей в месяц, средняя пенсия – 20 194 рубля.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
551,09
|
683,21
|
688,86
|
0,8%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
310,63
|
103,89
|
103,54
|
-0,3%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
203,29
|
247,17
|
237,17
|
-4,0%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
717,21
|
107,58
|
107,58
|
0,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
173,40
|
200,99
|
202,30
|
0,7%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
271,52
|
15,52
|
15,84
|
2,1%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
832,57
|
124,15
|
124,89
|
0,6%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
125,66
|
71,76
|
73,30
|
2,1%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
235,04
|
112,06
|
117,52
|
4,9%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
286,05
|
42,27
|
42,91
|
1,5%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
65,14
|
599,13
|
597,12
|
-0,3%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
357,89
|
293,16
|
298,24
|
1,7%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
739,66
|
147,36
|
154,10
|
4,6%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
116,00
|
167,22
|
174,00
|
4,1%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
66,34
|
111,90
|
110,57
|
-1,2%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
250,30
|
13,65
|
14,60
|
7,0%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
325,43
|
18,28
|
18,98
|
3,8%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1361,85
|
60,59
|
56,74
|
-6,4%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,46
|
5,21
|
5,31
|
1,9%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2008,50
|
120,01
|
122,18
|
1,8%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
47,07
|
74,55
|
78,45
|
5,2%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
54,37
|
517,02
|
521,05
|
0,8%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
83,01
|
506,88
|
518,81
|
2,4%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
121,46
|
47,95
|
50,61
|
5,5%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
51,87
|
25,50
|
25,94
|
1,7%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
54,92
|
32,80
|
33,41
|
1,9%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
94,57
|
46,53
|
47,29
|
1,6%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
22,72
|
251,25
|
284,00
|
13,0%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
32,48
|
76,21
|
94,73
|
24,3%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
38,53
|
59,75
|
64,22
|
7,5%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
42,09
|
115,35
|
122,76
|
6,4%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
254,44
|
33,24
|
38,17
|
14,8%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
128,73
|
189,70
|
199,53
|
5,2%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5221,84
|
5344,71
|
2,35%
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