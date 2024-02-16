 

СТРАНА – украинские военные говорят о критической ситуации в Авдеевке

16.02.2024, 22:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

По словам украинских военных, соотношение сил в районе Авдеевки один к семи, а сама ситуация — критическая. Как пишет «СТРАНА», как рассказал спикер 3-й ОШБр ВСУ Александр Бородин, российские войска, воюющие в Авдеевке, более профессиональные, чем в своё время были в Артёмовске.


AP

Соотношение сил в районе Авдеевки один к семи, а сама ситуация в этом районе — критическая. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил спикер 3-й ОШБр ВСУ Александр Бородин.

«Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов, то есть действительно ситуация тяжёлая, и один из элементов — то, что враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов. Это не говорит, что мы полностью в окружении на этих участках, но это означает, что поражать нас могут», — заявил он.

По словам Бородина, российские войска, воюющие в Авдеевке, более профессиональные, чем в своё время были в Артёмовске.


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