 

ERR – в Риге взялись за переименование «русских» улиц

16.02.2024, 22:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Финансовый комитет Рижской думы дал зелёный свет переименованию нескольких улиц Риги, в том числе Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и Московской. Как передаёт ERR, по предварительным подсчётам, переименование улиц будет стоить городу свыше €80 тыс.


AP

На этой неделе в Рижскую думу было подано предложение о переименовании нескольких улиц. Как передаёт ERR, финансовый комитет думы поддержал данное предложение.

В итоге комитет решил, что улицу Московская до Островного моста переименуют в Ластадияс, а за Островным мостом — в Латгалес; улицу Ломоносова — в улицу Валерии Сейле; Гоголя — в улицу Эмилии Беньямин; Пушкина — в Карлиса Миленбахса; Латгалес — в улицу Яниса Клидзейса; Лермонтова — в улицу Вилиса Плудониса; Тургенева — в улицу Вильгельма Пурвитиса.

«Я немного обрисую Ломоносова. Жил в XVIII веке, по официальным российским данным, якобы был универсальным учёным-естествоиспытателем. Но может ли кто-то назвать хотя бы одну теорему, закон, формулу его авторства? Ни к Латвии, ни к Риге господин Ломоносов не имеет никакого отношения, и поэтому я призываю переименовать названную в его честь улицу в улицу Валерии Сейле, которая была за единую и сильную Латвию», — заявил депутат Марис Мичеревскис.

По оценке лидера фракции «Согласие» Андрея Каменецкого, смена стольких адресов, стольких названий улиц, которые исторически уже есть в городе, не решит ни единой проблемы. 

«Скорее наоборот: у жителей и предприятий будет на одну головную боль больше. Теперь об эмоциональном. Мы в партии «Согласие» против культуры отмены. Ведь так вполне можно дойти до того, что к следующим выборам в сейм, могут предложить, к примеру, запретить в православных церквях по-русски молиться», — заявил он.

По предварительным подсчётам, переименование улиц будет стоить Риге свыше €80 тыс. Переименование должно быть одобрено на общем заседании думы.


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